Corinthians x Deportivo Cali: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

O Corinthians busca reabilitação na Libertadores da América 2022 nesta quarta-feira (10), às 21h, contra o Deportivo Cali, da Colômbia, na Neo Química Arena, em São Paulo.
Para a primeira partida em casa na competição, o técnico Vítor Pereira poderá contar com Fagner, recuperado de uma lesão na coxa esquerda, e Júnior Moraes, poupado pela comissão no duelo do final de semana, contra o Botafogo.
No entanto, Robson Bambu, Luan e Adson são desfalques por lesões. O Timão precisa desesperadamente da vitória pois perdeu a primeira partida, contra o Always Ready, e pode se complicar no Grupo E.
Por outro lado, o Cali, que é o atual campeão do torneio Finalización, espécie de segundo turno do Campeonato Colombiano, não perde há cinco partidas, com três empate e duas vitórias no período, e venceu o Boca Juniors na primeira rodada da Libertadores.
O técnico Rafael Dudamel, vice-campeão da Libertadores com o clube como atleta, em 1999, perdendo a final para o Palmeiras, e ex-técnico do Atlético-MG, não poderá contar com o ex-Timão Yony González, lesionado.
Entre os destaques dos decanos está o zagueiro Guilherme Burdisso, o meia Kevin Velasco e o atacante Teo Gutiérrez, além dos jovens Yimmi Congo e o atacante Edgard Camargo.
CORINTHIANS X DEPORTIVO CALILocal: Neo Química Arena, São Paulo, BrasilData-Hora: 13/4/2022 - 21hÁrbitro: Éber Aquino - PARAssistentes: Eduardo Cardozo - PAR e Julio Aranda - PAROnde assistir: ESPN, Star+ e em Tempo Real na parceria LANCE!/Voz do Esporte
CORINTHIANSCássio; Fagner, João Victor, Raul Gustavo (Gil) e Piton; Maycon, Paulinho (Du Queiroz) e Renato Augusto; Gustavo Silva (Róger Guedes); Júnior Moraes e Willian. Técnico: Vítor Pereira.Desfalques: Robson Bambu, Luan e Adson (lesionados)Pendurados: -
DEPORTIVO CALIGuillermo De Amores; Aldair Gutiérrez, Guillermo Burdisso, Marsiglia e Mafla; Jhon Vásquez, Edgard Camargo (Robles), Jimmy Congo e Kevin Velasco; Teófilo Gutiérrez e Ángelo Rodriguez. Técnico: Rafael Dudamel.Desfalque: - Yony González (lesionado)Pendurados: -