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Corinthians x Atlético-MG: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Após uma semana livre, Timão recebe o Galo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2021 às 21:31

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 21:31

Crédito: Marcos Ribolli
Corinthians e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (17), às 19h, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.
Fora de competições da Conmebol, o Timão teve o meio de semana livre e vem empolgado com a contratação do meia Giuliano, oficializado na última sexta-feira (16). O atleta, no entanto, ainda não foi regularizado e não estreará neste fim de semana.
Já o Galo, vem de viagem à Buenos Aires, onde na última terça-feira (13) empatou em 0 a 0 contra o Boca Júniors, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América.>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos
CORINTHIANS X ATLÉTICO-MG
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)Data e Horário: 16 de julho de 2021, às 19hÁrbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Lúcio Beiersdorf Flor (RS)Árbitro de Vídeo: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)Onde acompanhar: Premiere, em tempo real LANCE! e em áudio na parceria LANCE!Voz do Esporte
CORINTHIANS
Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo; Gustavo Mosquito, Vitinho, Gabriel e Mateus Vital; Jô. Técnico: Sylvinho
Desfalques: Mantuan, Ruan Oliveira e Léo Natel (transição física)
Pendurados: Gil, Gabriel e Marquinhos.
ATLÉTICO-MG
Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso e Tchê Tchê; Jair, Alan Franco (Calebe) e Nathan; Eduardo Vargas, Eduardo Sasha e Hyoran. Técnico: Cuca.
Desfalques: Rever, Keno e Marrony (entregues ao Departamento Médico)
Pendurados: Marrony, Zaracho e Nathan Silva.

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