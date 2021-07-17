Corinthians x Atlético-MG: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Marcos Ribolli

Corinthians e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (17), às 19h, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.

Fora de competições da Conmebol, o Timão teve o meio de semana livre e vem empolgado com a contratação do meia Giuliano, oficializado na última sexta-feira (16). O atleta, no entanto, ainda não foi regularizado e não estreará neste fim de semana.

Já o Galo, vem de viagem à Buenos Aires, onde na última terça-feira (13) empatou em 0 a 0 contra o Boca Júniors, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América.>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos

CORINTHIANS X ATLÉTICO-MG

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)Data e Horário: 16 de julho de 2021, às 19hÁrbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Lúcio Beiersdorf Flor (RS)Árbitro de Vídeo: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)Onde acompanhar: Premiere, em tempo real LANCE! e em áudio na parceria LANCE!Voz do Esporte

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo; Gustavo Mosquito, Vitinho, Gabriel e Mateus Vital; Jô. Técnico: Sylvinho

Desfalques: Mantuan, Ruan Oliveira e Léo Natel (transição física)

Pendurados: Gil, Gabriel e Marquinhos.

ATLÉTICO-MG

Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso e Tchê Tchê; Jair, Alan Franco (Calebe) e Nathan; Eduardo Vargas, Eduardo Sasha e Hyoran. Técnico: Cuca.

Desfalques: Rever, Keno e Marrony (entregues ao Departamento Médico)