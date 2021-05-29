Corinthians x Atlético-GO: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Corinthians e Atlético-GO se enfrentam pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (30), às 18h15, na Neo Química Arena.

Ambos os times estreiam novos técnicos, após não conseguirem chegar a final dos seus estaduais.

Do lado corintiano, Sylvinho chega para a sua primeira exaperiência como treinador no futebol brasileiro e segunda na função. O ex-lateral-esquerdo corintiano foi contratado no último domingo (23), apresentado na terça-feira (25) e comandou os treinamentos da equipe desde então. Na goleada corintiana por 4 a 0 sobre o River Plate (PAR), na última quarta-feira (26), pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana ele esteve em Itaquera, participou do vestiário do clube, mas quem comandou o Timão na beirada do campo foi o analista de desempenho Fernando Lázaro.

Já no Dragão, Eduardo Barroca está de volta. O treinador foi responsável pelo acesso do clube goiano à primeira divisão, em 2019, e retorna ao clube após a demissão de Jorginho.

Tanto o Corinthians, quanto o Atlético-GO não avançaram às oitavas de final da Sul-Americana. Mas, se por um lado, a campanha corintiana foi vexatória, com eliminação há dua rodadas de terminar a fase de grupos, o time rubro-negro deixou a competição invicto, mas ao ter abusado de empates ficou de fora do mata-mata, mas caindo de pé.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule as partidasCORINTHIANS X ATLÉTICO-GO

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)Data e horário: 30 de maio de 2021, às 18h15Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Frederico Soares Vilarinho (MG)Árbitro de Vídeo: Emerson de Almeida Ferreira (MG)Onde acompanhar: Premiere, Tempo Real do L! e em áudio na parceria LANCE!Voz do Esporte

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor (Gil), Raul e Lucas Piton; Camacho, Roni (Camacho) e Adson (Luan ou Araos); Gustavo Mosquito, Luan (Jô) e Mateus Vital. Técnico: Sylvinho

Desfalques: Danilo Avelar e Mantuan (lesão no ligamento cruzado anterior); Xavier (lesão na coxa direita); Ruan Oliveira (transição física); Cauê (trauma no tornozelo direito); Jemerson, Gabriel e Xavier (lesão na coxa).

ATLÉTICO-GO

Fernando Miguel; Dudu, Nathan, Éder, Natanael; Willian Maranhão, Marlon Freitas, João Paulo; Pablo Dyego, Ronald, Zé Roberto. Técnico: Eduardo Barroca