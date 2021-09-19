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Corinthians x América-MG: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Partida marca estreia de Willian pelo Timão e reencontro do técnico Vagner Mancini, hoje no Coelho, contra o seu ex-clube pela primeira vez desde a saída...

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 22:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 set 2021 às 22:25
Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Em busca do sétimo jogo consecutivo sem derrotas, o Corinthians recebe neste domingo (19) o América-MG, na Neo Química Arena, às 21h30, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A partida é a primeira com os quatro principais reforços corintianos na temporada à disposição. Os meias Giuliano, Renato Augusto e Willian, além do atacante Róger Guedes foram relacionados para o confronto.
Willian era o único que ainda não havia sido convocado para uma partida, desde o seu retorno ao Parque São Jorge, no último dia 1º de setembro.
Do lado americano, o técnico é Vagner Mancini, que iniciou a temporada no comando do Timão. A equipe mineira não terá o atacante Felipe Azevedo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido na última rodada.
>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosLocal: Neo Química Arena, São Paulo (SP)Data/Horário: 19 de setembro de 2021, às 18h15 (horário de Brasília)Árbitro: Sávio Pereira (DF)Assistentes: Daniel Henrique da Silva (DF) e José Reinaldo Nascimento (DF)Árbitro de Vídeo: Wagner Reway (PB)Onde acompanhar: Premiere, tempo real do L! e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte
CORINTHIANS
Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel; Willian, Renato Augusto, Giuliano e Róger Guedes; Jô. Técnico: Sylvinho
Desfalques: Adson (transição física); Ruan Oliveira (revisão cirúrgica do joelho esquerdo); Roni (entorse ligamentar do joelho direito).
Pendurados: Cássio, João Victor, Roni, Fábio Santos, Marquinhos e Gabriel
AMÉRICA-MG
Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Ademir; Mauro Zárate (Berrío), Fabrício Daniel e Ribamar. Técnico: Vagner Mancini
Desfalque: Felipe Azevedo (suspenso)
Pendurados: Fabrício Daniel, Zé Vitor, Ramon, Bruno Nazário, Carlos Alberto, Zé Ricardo, Eduardo e Ribamar.

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