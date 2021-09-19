Corinthians x América-MG: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Em busca do sétimo jogo consecutivo sem derrotas, o Corinthians recebe neste domingo (19) o América-MG, na Neo Química Arena, às 21h30, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida é a primeira com os quatro principais reforços corintianos na temporada à disposição. Os meias Giuliano, Renato Augusto e Willian, além do atacante Róger Guedes foram relacionados para o confronto.

Willian era o único que ainda não havia sido convocado para uma partida, desde o seu retorno ao Parque São Jorge, no último dia 1º de setembro.

Do lado americano, o técnico é Vagner Mancini, que iniciou a temporada no comando do Timão. A equipe mineira não terá o atacante Felipe Azevedo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido na última rodada.

>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosLocal: Neo Química Arena, São Paulo (SP)Data/Horário: 19 de setembro de 2021, às 18h15 (horário de Brasília)Árbitro: Sávio Pereira (DF)Assistentes: Daniel Henrique da Silva (DF) e José Reinaldo Nascimento (DF)Árbitro de Vídeo: Wagner Reway (PB)Onde acompanhar: Premiere, tempo real do L! e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel; Willian, Renato Augusto, Giuliano e Róger Guedes; Jô. Técnico: Sylvinho

Desfalques: Adson (transição física); Ruan Oliveira (revisão cirúrgica do joelho esquerdo); Roni (entorse ligamentar do joelho direito).

Pendurados: Cássio, João Victor, Roni, Fábio Santos, Marquinhos e Gabriel

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Ademir; Mauro Zárate (Berrío), Fabrício Daniel e Ribamar. Técnico: Vagner Mancini

Desfalque: Felipe Azevedo (suspenso)