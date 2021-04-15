Corinthians voltará à Neo Química Arena após 41 dias, e Mancini destaca: 'Sempre motivo de alegria'

Crédito: Divulgação/Corinthians

Dia 7 de março de 2021, essa foi a data da última vez que o Corinthians entrou em campo no seu estádio, a Neo Química Arena, em Itaquera. Nesta sexta-feira (16), o Timão voltará a jogar em sua casa. Quarenta e um dias depois, o clube recebe o São Bento, às 20h, em jogo adiantado da sétima rodada do Campeonato Paulista.

O compromisso que antecedeu a partida contra a equipe de Sorocaba, no estádio corintiano, foi a vitória, de virada, por 2 a 1, sobre a Ponte Preta, pela terceira rodada do Paulistão.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosApós a vitória por 2 a 1, de virada, sobre a Ponte Preta, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, o Timão até chegou a ser mandante em uma oportunidade, no dia 26 de março, quando enfrentou o Retrô-PE, em jogo único, válido pela segunda fase da Copa do Brasil, mas como o Estado de São Paulo vivia a fase emergencial de contensão ao novo coronavírus os jogos de futebol ficaram proibidos e a partida, que terminou empatada em 1 a 1, com os corintianos avançando nos pênaltis, foi disputada na cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro.

No total, foram seis jogos longe da Arena Corinthians, contra São Caetano, Mirassol, Guarani e Ferroviária, pelo Paulistão, e Salgueiro-PE e Retrô-PE, pela Copa do Brasil.

O técnico Vagner Mancini vê com otimismo a volta do Timão a Itaquera.

– É importante você voltar a jogar no seu estádio. Se não me falhe a memória, esse foi o sexto jogo fora de casa, a gente sente falta, porque é o campo que a gente já está acostumado, um campo rápido, a grama boa, então durante esse período de seis jogos a gente jogou em alguns gramados diferentes do nosso, que requer uma adaptação de jogo, as vezes você tem que mudar o seu plano de jogo – disse o profissional em entrevista coletiva virtual realizada nesta terça-feira (13), após a derrota, de virada, por 2 a 1, para a Ferroviária, em jogo adiantado da nona rodada do Campeonato Paulista.

O treinador corintiano exemplifica a situação relacionando com o estado do gramado.

– Por exemplo, em um campo ruim ou pesado, com bola aérea, com mais divididas, campo mais pesado, então voltar jogar na Arena é sempre um motivo de alegria para nós, e sexta e domingo temos a oportunidade de votar, de nos apresentarmos bem – explicou Mancini.

Além do duelo contra o São Bento, o Timão também joga na Neo Química Arena no domingo (18), às 22h, contra o Ituano, pela sexta rodada do Estadual. A tendência é que contra o Galo de Itu o time seja diferente do que contra a agremiação sorocabana.