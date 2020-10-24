Corinthians volta a treinar em dois períodos com foco na Copa do Brasil

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Neste sábado, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o segundo treino preparatório para a estreia da equipe na Copa do Brasil. O Timão, encara o América-MG na próxima quarta, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição. Léo Natel foi a novidade do dia.Assim como na última sexta-feira, o Alvinegro voltou a trabalhar em dois períodos. Pela manhã, o elenco realizou trabalhos de força na academia. Já à tarde, os atletas foram a campo para o treinamento comandado pelo técnico Vagner Mancini. Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em virtude da pandemia.

Antes do trabalho com bola, os jogadores fizeram mais uma movimentação física sob a supervisão de Flávio de Oliveira, preparador físico da equipe. Depois, Mancini preparou uma atividade técnica em campo reduzido.

O atacante Léo Natel, que não enfrentou o Vasco na última quarta-feira, se recuperou de dores no joelho e treinou normalmente com o restante do elenco. Filhos do Terrão, o zagueiro Raul Gustavo e o meio-campista Gabriel Pereira seguem se recuperando de lesões musculares em trabalhos no campo com a equipe de fisioterapia. Ambos são dúvidas contra o América-MG

Dois jogadores que também têm participação incerta na Copa do Brasil são Lucas Piton e Jô. O lateral-esquerdo se recupera de dores na coxa, enquanto o centroavante tem uma contratura na panturrilha esquerda. Enquanto Otero e Fábio Santos serão desfalques certos, uma vez que já disputaram a competição pelo Atlético-MG e não podem atuar pelo Corinthians nesta edição.