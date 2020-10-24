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futebol

Corinthians volta a treinar em dois períodos com foco na Copa do Brasil

Elenco realizou trabalhos na academia pela manhã, além de treinos físico e técnicos no campo pela tarde. Novidade do dia foi a volta de Léo Natel, recuperado de dores no joelho...

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 19:11

LanceNet

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Publicado em 

24 out 2020 às 19:11
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Neste sábado, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o segundo treino preparatório para a estreia da equipe na Copa do Brasil. O Timão, encara o América-MG na próxima quarta, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição. Léo Natel foi a novidade do dia.Assim como na última sexta-feira, o Alvinegro voltou a trabalhar em dois períodos. Pela manhã, o elenco realizou trabalhos de força na academia. Já à tarde, os atletas foram a campo para o treinamento comandado pelo técnico Vagner Mancini. Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em virtude da pandemia.
Antes do trabalho com bola, os jogadores fizeram mais uma movimentação física sob a supervisão de Flávio de Oliveira, preparador físico da equipe. Depois, Mancini preparou uma atividade técnica em campo reduzido.
O atacante Léo Natel, que não enfrentou o Vasco na última quarta-feira, se recuperou de dores no joelho e treinou normalmente com o restante do elenco. Filhos do Terrão, o zagueiro Raul Gustavo e o meio-campista Gabriel Pereira seguem se recuperando de lesões musculares em trabalhos no campo com a equipe de fisioterapia. Ambos são dúvidas contra o América-MG
Dois jogadores que também têm participação incerta na Copa do Brasil são Lucas Piton e Jô. O lateral-esquerdo se recupera de dores na coxa, enquanto o centroavante tem uma contratura na panturrilha esquerda. Enquanto Otero e Fábio Santos serão desfalques certos, uma vez que já disputaram a competição pelo Atlético-MG e não podem atuar pelo Corinthians nesta edição.
O Corinthians segue sua preparação para o duelo das oitavas de final da Copa do Brasil na manhã deste domingo, no CT Joaquim Grava. Até a partida contra o América-MG, o elenco terá mais três dias de treinamento. Valem lembrar que o Timão não joga neste final de semana, pois seu duelo pela 18ª rodada do Brasileirão, contra o Vasco, foi antecipado para o meio da semana.

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