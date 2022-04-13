Corinthians volta a enfrentar o Deportivo Cali após mais de 15 anos; confira histórico contra colombianos

Nesta quarta-feira (13), o Corinthians voltará a encontrar o Deportivo Cali, após quase 16 anos. A última vez que as duas equipes se encontraram foi há 15 anos, 11 meses e 24 dias, em 19 de abril de 2006. Na ocasião, os times caíram no mesmo grupo da Libertadores, assim como na circunstância atual.O duelo desta semana acontecerá na Neo Química Arena, casa corintiana, a partir das 21h (horário de Brasília), com Timão e Cali em situações adversas na segunda rodada do grupo E. Enquanto o clube alvinegro estreou com derrota para o Always Ready, na Bolívia, por 2 a 0, no último dia 5 de abril, os colombianos bateram o Boca Júniors, da Argentina pelo mesmo placar, jogando em casa.

Em 2006, Corinthians e Deportivo Cali caíram no grupo 4, ao lado de Tigres, do México, e Universidad Católica, do Chile. O Time do Povo era atual campeão brasileiro, enquanto os azucareros haviam conquistado a segunda fase da Copa Mustang na temporada anterior.

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Na ocasião, os dois times abriram e fecharam as suas fases, com o Corinthians batendo o Cali duas vezes: 1 a 0, na Colômbia, e 3 a 0, no Pacaembu.

À época, a Neo Química Arena, palco do jogo desta quarta-feira (13), nem tinha previsão de ser construída, o que começou a acontecer cinco anos depois, em 2011 – e o estádio foi inaugurado em 2014.

Pedro, atleta mais novo entre os 45 inscritos pelo Timão para a disputa da Copa Libertadores, tinha apenas 10 dias de vida quando o primeiro duelo entre Corinthians e Deportivo Cali pela Liberta de 2006 aconteceu, e dois meses e cinco dias quando o segundo confronto ocorreu.

Na ocasião a escalação corintiana para enfrentar os verdiblancos foi, na Colômbia: Marcelo; Coelho (Eduardo Ratinho), Wescley, Betão e Gustavo Nery; Marcelo Mattos, Bruno Octávio, Ricardinho, Carlos Alberto; Tévez e Nilmar (Róger, hoje Flores),

Já em São Paulo, o Timão iniciou o trunfo contra o Deportivo com: Johnny Herrera; Coelho, Marcus Vinicius, Betão e Rubens Júnior; Mascherano, Marcelo Mattos (Xavier), Ricardinho (Róger) e Carlos Alberto; Nilmar e Tévez (Renato Eduardo).

No primeiro jogo, o Corinthians foi comandado por Antônio Lopes, já no segundo pelo interino Ademar Braga.

A escalação alternativa na última rodada se deu pela boa campanha do Timão na fase de grupos, até aquela partida com três vitórias, um empate e uma derrota, em cinco partidas.

Já o time colombiano chegou para aquele confronto, no Pacaembu, já eliminado, sem vencer e com um mísero ponto, fruto de um empate em 2 a 2, contra o Tigres, na Colômbia, pela segunda rodada.

Dos atletas corintianos que entraram em campo nos dois duelos apenas o zagueiro Betão segue em atividade, aos 38 anos de idade.

RETROSPECTO CONTRA TIMES COLOMBIANOS

O jogo contra o Deportivo Cali nesta quarta-feira (13) será o 30º do Timão contra clubes da Colômbia, sendo o 15º pela Libertadores.

Além dos Azucareros, o Corinthians já enfrentou Independiente de Medellín, Tolima, Millonários, Once Caldas e Santa Fé pela principal competição interclubes da América do Sul. O Deportivo Cali, coincidentemente foi o primeiro colombiano que o Time do Povo enfrentou neste torneio, justamente em 2006.

O clube alvinegro também já enfrentou o Atlético Nacional (pelos torneios Maria Eugênia Rojas e Flórida Cup), Boca Júniors de Cali (amistoso), América de Cali (Copa Conmebol) e Patriotas (Copa Sul-Americana).

No total, em 29 partidas, foram 15 vitórias, oito empates e seis derrotas. Pela Libertadores foram sete triunfos, dois reveses e cinco placares empatados, em 14 confrontos ante equipes colombianas.

Contudo, o Corinthians vence uma equipe da Colômbia desde julho de 2017, quando bateu o Patriotas por 2 a 0, em Itaquera, pela partida de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana. Pela Liberta, o jejum é ainda maior, com o último triunfo corintiano frente a clubes colombianos acontecendo em março de 2016, com um placar mínimo favorável ao Timão contra o Santa Fé, também na Neo Química Arena, pela segunda rodada do grupo H.

O futebol colombiano também é responsável por uma das maiores derrotas da história corintiana, o 2 a 0 para o Tolima, na Colômbia, no dia 2 de fevereiro de 2011, pelo jogo de volta da popular pré-Libertadores, registrando a primeira eliminação de um time brasileiro nesta fase da competição continental, já que na ida, em partida disputada no estádio do Pacaembu, o placar terminou empatado em 0 a 0.

Confira todos os jogos do Corinthians contra clubes colombianos na história:

28/02/1954 - Millonarios 1×0 Corinthians - Torneio Maria Eugenia Rojas:07/03/1954 - Santa Fe 2 × 2 Corinthians - Torneio Maria Eugenia Rojas14/03/1954 - Atlético Nacional 3 × 4 Corinthians - Torneio Maria Eugenia Rojas 19/03/1954 - Independiente Medellín 3 × 7 Corinthians - Torneio Maria Eugenia28/03/1954 - Millonarios 3 x 3 Corinthians - Amistoso31/03/1954 - Boca Júniors de Cali 1 x 3 Corinthians - Amistoso13/01/1963 - Santa Fe 0 x 1 Corinthians - Amistoso20/01/1963 - Millonários 4 x 2 Corinthians - Amistoso23/01/1963 - Once Caldas 0 x 1 Corinthians - Amistoso27/01/1963 - Santa Fé 0 x 1 Corinthians - Amistoso15/11/1995 - Corinthians 2 x 1 América de Cali - Copa Conmebol22/11/1995 - América de Cali 3 x 1 Corinthians - Copa Conmebol 15/02/2006 - Deportivo Cali 0 x 1 Corinthians - Libertadores19/04/2006 - Corinthians 3 x 0 Deportivo Cali - Libertadores10/03/2010 - Independiente de Medellín 1 x 1 Corinthians - Libertadores22/04/2010 - Corinthians 1 x 0 Independiente de Medellín - Libertadores26/01/2011 - Corinthians 0 x 0 Deportes Tolima - Libertadores02/02/2011 - Deportes Tolima 2 x 0 Corinthians - Libertadores27/02/2013 - Corinthians 3 x 0 Millonários - Libertadores03/04/2013 - Millonários 0 x 1 Corinthians - Libertadores04/02/2015 - Corinthians 4 x 0 Once Caldas - Libertadores11/02/2015 - Once Caldas 1 x 1 Corinthians - Libertadores02/03/2016 - Corinthians 1 x 0 Santa Fé - Libertadores06/04/2016 - Santa Fé 1 x 1 Corinthians - Libertadores28/06/2017- Corinthians 1 x 1 Patrotas - Sul-Ameriacana26/07/2017 - Corinthians 2 x 0 Patriotas - Sul-Americana28/02/2018 - Millonários 0 x 0 Corinthians - Libertadores24/05/2018 - Corinthians 0 x 1 Millonarios - Libertadores18/01/2020 - Atlético Nacional 2 × 1 Corinthians - Flórida Cup