AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Corinthians vive semana com problemas na justiça; entenda

Timão perdeu casos envolvendo dívida por contratação de Marlone, em 2015, e briga com Instituto que se arrasta há mais de 10 anos...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 18:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2021 às 18:43
Crédito: Marcos Bezerra/FuturPress
Essa semana tem sido complicada para o Corinthians no que se diz respeito a assuntos jurídicos. Na última terça-feira (23), a 1ª Vara Cível de São Paulo determinou a penhora de até R$ 2,1 milhões do Timão, por conta de uma dívida com a Penapolense, pela contratação do meia Marlone, em 2015. Já a 3ª Vara Cível do Estado perde o bloqueio da premiação do time corintiano feminino, que ficou em terceiro lugar na última edição da Libertadores, recebendo cerca de R$ 170 mil em premiação.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos As informações foram inicialmente publicadas pelos portais "GE.Globo" e "Meu Timão".
No "Caso Marlone", o juiz responsável, Fábio Rogério Bojo Pellegrino, pede para que recebíveis que o Corinthians precisa receber de patrocinadores, como a Hypera Pharma e Banco BMG, além de cotas de televisão, da Federação Paulista de Futebol e CBF sejam depositadas em juízo, já que a alegação da Penapolense, clube do interior de São Paulo que detinha o passe do jogador, de que não recebeu 11 parcelas dos R$ 4 milhões acordados pela aquisição foi aceita pelo Poder Judiciário.
A equipe de Penápolis ainda questionada um acordo firmado com o Timão em 2019, onde os corintianos se comprometeram saldar a dívida em 20 parcelas de R$ 140 mil, mas não cumpriram.
Essa é a segunda vitória recente do Pantera na Justiça contra o Corinthians. No fim de 2020, o clube do interior conseguiu penhorar R$ 154 mil das contas corintianas.
Time feminino
O valor bloqueado da campanha feminina do Timão na Libertadores desta temporada é fruto de uma dívida com o Instituo Santanense de Ensino, que cobrava inicialmente R$ 2,5 milhões do clube do Parque São Jorge por conta de uma parceria com a UniSan'Anna em 2008. O Instituto alugava um espaço no Parque São Jorge, que servia de campus para a Universidade, mas tempos depois alegou que o Corinthians queria impedir o acesso de funcionários e alunos, o que fez a entidade de ensino pleitear a verba indenizatória.
O processo já corre judicialmente há mais de 10 anos, e em 2018 ganhou notoriedade quando o mesmo juiz da sentença atual, Luis Fernando Nardelli, mandou penhorar a taça do Mundial de Clubes conquistado pelo Timão em 2012, decisão revertida pouco tempo depois.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caso aconteceu no sábado (11), no bairro Bela Vista
Homem pede socorro em bilhete e é resgatado de cárcere em Colatina
STF derruba tese da revisão da vida toda a aposentados do INSS
Revisão da vida toda do INSS acabou? O que acontece agora? Tire dúvidas sobre o caso
Roberto Barcelos Ferrante foi preso por injúria racial e ameaça
Sociólogo é preso por injúria racial e ameaça na Rua da Lama, em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados