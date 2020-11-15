Corinthians vive 'déjà-vu' em derrota para o Atlético-MG; leia análise

Pode-se dizer que o Corinthians vivem um 'déjà-vu' na derrota por 2 a 1, de virada, para o Atlético-MG, neste último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Como no jogo do primeiro turno, que acabou com vitória do Galo por 3 a 2, o Timão foi melhor no tempo inicial e sucumbiu à pressão na segunda etapa.

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Para se ter uma ideia, na primeira etapa, o Corinthians deu seis finalizações, sendo uma em direção ao gol, justamente o tento marcado por Matheus Davó. No segundo tempo, os comandados de Vagner Mancini finalizaram apenas duas vezes. Já o Galo chutou sete vezes no primeiro tempo e seis no segundo, mostrando um volume de jogo forte em ambos os tempos. Coincidentemente, o Corinthians deu o mesmo número de finalizações nos dois jogos: oito. Na derrota por 3 a 2 no começo do Brasileiro, o Alvinegro finalizou quatro vezes no primeiro tempo e quatro na segunda etapa, sendo cinco chutes ao gol, diferentemente do jogo de ontem, quando acertou somente uma bola no gol de Everson.