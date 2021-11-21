Corinthians vende 40.900 ingressos e terá seu maior público desde a volta da Fiel ao estádio; veja como comprar

O Corinthians informou, no início da noite deste sábado, que 40.900 ingressos já foram vendidos para o clássico contra o Santos, marcado para este domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a confirmação, o confronto receberá o maior público de um jogo do Timão desde a volta da Fiel ao estádio, ocorrida no último dia 5 de outubro, contra o Bahia, após quase 20 meses de portões fechados pela pandemia da Covid-19.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Por meio de uma publicação feita em suas redes sociais, o Alvinegro também informou que entradas disponibilizadas para quatro setores da Arena já foram esgotadas pelos seus torcedores. E os mesmos são os seguintes: Leste Superior Lateral, Leste Superior Central, Oeste Inferior Central e Oeste Superior.

Os poucos bilhetes que ainda restam para o clássico podem ser adquiridos por meio do site www.ingressoscorinthians.com.br. Não está sendo realizada venda física em bilheterias para este duelo. Para quem ainda quiser comprar entradas e não for sócio do programa Fiel Torcedor, é preciso criar uma conta no portal citado acima, preencher um cadastro antes de escolher um setor disponível e posteriormente realizar o pagamento para garantir os seus tíquetes.No clássico contra o Santos, o Corinthians jogará em busca da sua sétima vitória consecutiva como mandante no Brasileirão e, se conquistar este objetivo, assumirá a quarta colocação da tabela e passará a fechar o G4, a zona de classificação direta à fase de grupos da Copa Libertadores.

MAIOR PÚBLICO DA ARENA DESDE A VOLTA DA FIEL

Desde a volta da torcida corintiana à Neo Química Arena, o Corinthians conquistou cinco vitórias nos cinco jogos em que teve apoio da Fiel. Ao total nestes confrontos, foram vendidos 136.629 ingressos, sendo que nas duas primeiras partidas desta série, contra Bahia e Fluminense, o estádio estava com sua capacidade de público limitada a 30% devido às restrições no combate e prevenção à Covid-19 estabelecidas pelo Governo do Estado de São Paulo.

No reencontro com a Fiel, 10.470 torcedores compraram bilhetes para ver a vitória por 3 a 1 sobre o Bahia. Depois disso, 11.892 bilhetes foram vendidos para o duelo no qual os corintianos derrotaram o Flu por 1 a 0. E na partida seguinte em casa, que foi a primeira com o estádio 100% liberado à torcida, 39.734 entradas foram comercializadas no confronto em que a equipe comandada por Sylvinho derrotou a Chapecoense, também por 1 a 0.

Até antes deste clássico contra o Santos, o público registrado no jogo contra o clube catarinense era o maior do Timão desde a volta da Fiel, mas agora será superado por este que estará presente na Arena neste domingo. Os outros dois confrontos do Alvinegro com presença da torcida neste Brasileirão também tiveram casa cheia: 36.059 ingressos foram vendidos na vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza e 38.474 na partida em que o time bateu o Cuiabá por 3 a 2.

Depois de receber o Santos neste domingo, o Corinthians ainda fará mais duas partidas em sua casa nesta reta final do Brasileirão. Com o apoio maciço da sua torcida, a equipe terá pela frente o Athletico-PR no próximo dia 28 e o Grêmio em 5 de novembro, pelas respectivas 36ª e 37ª rodadas da competição.