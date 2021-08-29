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futebol

Corinthians vence sem jogar bem, mas isso também é sinal de evolução

Timão teve sua pior atuação dos últimos quatro jogos, no entanto mostrou poder de decisão e a calma necessária para enfrentar esses "dias ruins" nesta fase de evolução...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2021 às 07:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Não foi a atuação dos sonhos da torcida do Corinthians, mas a equipe volta de Porto Alegre com os três pontos da vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio. Em seu pior jogo dos últimos quatro, os comandados de Sylvinho deram mais um passo na evolução, que significa decidir partidas complicadas com serenidade.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Principalmente no início deste Brasileirão, o Timão teve algumas atuações terríveis, mas que poderiam ter sido amenizadas com um ou dois lances de gol, que acabaram desperdiçados. No lugar disso, a equipe levava o gol se saía de campo com a derrota. Diante do Tricolor gaúcho, isso não aconteceu.
Durante todo o duelo, parecia que o Corinthians não conseguiria desatar o nó da marcação gremista e de sua criação no meio-campo. Era daquele tipo de jogo que o 0 a 0 estava desenhado. No entanto, o equilíbrio mental contra um adversário bastante nervoso acabou sendo a melhor estratégia no campo.E quem disse que é preciso jogar bem para merecer a vitória? Basta executar com precisão as chances que aparecem no caminho. Foi assim que o Alvinegro chegou ao gol. Uma falta perto da área foi suficiente para Vitinho, que havia entrado no segundo tempo, colocar a bola na cabeça de Jô anotar seu tento.
Uma cobrança perfeita, um cabeceio perfeito e a bola na rede. Bastou isso para sair de campo com a vitória. Os três pontos foram os mesmos da grande atuação diante do Ceará, talvez a melhor sob o comando de Sylvinho. É preciso saber ganhar, até mesmo quando a vitória parece improvável e esse detalhe já é um sinal bem evidente da evolução dessa equipe, que tende a melhorar.
As chegadas de Roger Guedes e, aparentemente, a de Willian, que se juntam a Giuliano e Renato Augusto, vão aumentar o poder de decisão do time. Com jogadores desse quilate dentro de campo, aumentam as chances de eles conseguirem tirar "coelhos da cartola" em cenários como o do último sábado.
Mas tudo isso só é possível quando uma defesa e um meio-campo defensivo estão em boa fase e cada vez mais acertados. Essa competência, até beneficia a sorte, como em alguns lances contra o Grêmio. Se somarmos todos esses fatores, o G6 do Brasileirão é uma realidade e a briga pelo G4, o objetivo.

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