Corinthians vence o Santos e conquista a Copa Votorantim Sub-15

O domingo começou com celebração para o Corinthians. A equipe venceu o Santos por 2 a 0 e foi campeã da Copa Votorantim Sub-15. Este foi o terceiro título do clube na competição em sua sétima participação.> GALERIA: Timão ativo no mercado para “se livrar” de atletas fora dos planos

Os dois gols foram marcados no primeiro tempo, por Kauã e Caraguá. O técnico Carlos Pimenta foi a campo com: Nicolas; João, Lorenzo e Miguel; Molina, Caraguá, Lucas e Ricardo; Dieguinho, Gui Negão e Kauã.

Os dois outros títulos do Timão na Copa Votorantim foram em 2003 e 2004. A competição foi criada em 1991 e já teve participação de Willian e Jô, peças importantes do atual elenco do Corinthians.

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O presidente do Timão, Duílio Monteiro Alves, parabenizou os garotos pela conquista "de enorme relevância na Sub-15". O mandatário ainda felicitou jogadores, comissão técnica e diretoria.