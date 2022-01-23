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futebol

Corinthians vence o Santos e conquista a Copa Votorantim Sub-15

Com o placar de 2 a 0, o Timão derrotou o Peixe e faturou pelo terceira vez o título da competição...
LanceNet

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Publicado em 

23 jan 2022 às 12:23

Publicado em 23 de Janeiro de 2022 às 12:23

O domingo começou com celebração para o Corinthians. A equipe venceu o Santos por 2 a 0 e foi campeã da Copa Votorantim Sub-15. Este foi o terceiro título do clube na competição em sua sétima participação.> GALERIA: Timão ativo no mercado para “se livrar” de atletas fora dos planos
Os dois gols foram marcados no primeiro tempo, por Kauã e Caraguá. O técnico Carlos Pimenta foi a campo com: Nicolas; João, Lorenzo e Miguel; Molina, Caraguá, Lucas e Ricardo; Dieguinho, Gui Negão e Kauã.
Os dois outros títulos do Timão na Copa Votorantim foram em 2003 e 2004. A competição foi criada em 1991 e já teve participação de Willian e Jô, peças importantes do atual elenco do Corinthians.
> TABELA: Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos
O presidente do Timão, Duílio Monteiro Alves, parabenizou os garotos pela conquista "de enorme relevância na Sub-15". O mandatário ainda felicitou jogadores, comissão técnica e diretoria.
Crédito: ElencoSub-15doTimãonaCopaVotorantim(Foto:FernandoRezende/Pref.Votorantim

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