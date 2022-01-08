Corinthians vence o River-PI e garante classificação antecipada para a fase mata-mata da Copinha

O Corinthians venceu o River-PI por 2 a 0, gols de Felipe Augusto e Rodrigo Varanda, e, com seis pontos, garantiu a classificação de forma antecipada para a fase mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O duelo desta noite aconteceu no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

O confronto começou com as duas equipes se estudando. O Corinthians tentava mais lançamentos e menos troca de passes, enquanto o River apertava a marcação para evitar surpresas do adversário em busca de um contra-ataque.

Aos 16', aconteceu a primeira boa chance do jogo. Após cobrança de escanteio da direita, Felipe cabeceou firme, no cantinho. O goleiro se esticou todo para salvar. Dois minutos depois, Biro bateu forte e cruzado e tirou tinta da trave. O Timão crescia na partida, principalmente, com Guilherme Biro nas jogadas individuais e chutes de fora da área.

O Alvinegro trabalhava bem a bola em busca da classificação antecipada. Aos 24', Felipe Augusto fez a alegria dos corintianos. Luis Mandaca tocou rasteiro para Giovane, que deixou a bola passar, desmontando a defesa do rival. O camisa 9 do Timão invadiu a área e bateu colocado, sem chance de defesa.

O gol não fez com que os garotos do Corinthians se acomodassem. O time tentou o segundo gol, com Giovane e Biro, e o River tinha dificuldade em criar boas jogadas e não conseguia se aproximar da área para finalizar com precisão. O goleiro Alan Gobetti praticamente não teve trabalho.Etapa final

O Corinthians voltou com a mesma postura que terminou o primeiro tempo: dominante. Aos 11', Reginaldo cobrou escanteio, Felipe desviou, e sobrou para Rodrigo Varanda. O atacante, que tinha acabado de entrar, ampliou o marcador.

Mesmo em desvantagem, o River seguia tentando se defender, mas o Corinthians estava tranquilo e não tinha grandes dificuldades na movimentação. Aos 23', Keven arriscou um chute de longa distância e Pedro Lucas defendeu. Depois, foi a vez do goleiro salvar o chute de Biro. Aos 33', Rodrigo Varanda chutou forte após invadir a área e, novamente, Pedro Lucas estava pronto para impedir o gol. Aos 44', a última boa chance. Biro pegou a sobra dentro da área e cruzou rasteiro. A bomba acertou a trave.FICHA TÉCNICA

RIVER-PI 0 X 2 CORINTHIANSLocal: Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos (SP)Data-Hora: 7/1/2022 - 21h45Árbitro: Gustavo Holanda Souza Assistentes: Luiz Alberto Andrini e Gabriel PozzerPúblico: 8.100 torcedoresCartões amarelos: Reginaldo e Mandaca (COR), Gols: Felipe Augusto (24'/1ºT) e Rodrigo Varanda (11', 2ºT) RIVER-PI: Pedro Lucas, Adaildon (Jalisson, 21'/2ºT), Guilherme, Rodolfo, Sávio (Igor, 21'/2ºT), Cabeça (Fábio, 40'/2ºT), Patrick (Santamaria, 30'/2ºT), Bobô, Maranhão (Rian, 30', 2°T), Caio Ribeiro (Índio, 40'/2ºT), Pelezinho Técnico: Nildo Araújo

CORINTHIANS: Alan Gobetti, Léo Maná (Danilo Marcos, 38'/2ºT), Alemão, Robert Renan, Reginaldo, Mandaca (Vitor, 15'/2°T), Matheus Araújo (Arthur Sousa, 38'/2ºT), Biro, Keven (Pedro, 38'/2ºT), Felipe Augusto (Riquelme, 38'/2ºT), Giovane (Rodrigo Varanda, 9'/2ºT). Técnico: Diogo Siston