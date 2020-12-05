Corinthians vence o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão sub-23

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

Na tarde deste sábado, a equipe sub-23 do Corinthians enfrentou o Red Bull Bragantino pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes e venceu por 1 a 0, gol do atacante Antony. A vitória deixou o Timão com quatro pontos, empatado na liderança do grupo C com o Fluminense.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

O Corinthians do técnico Edson Leivinha foi a campo na Fazendinha com a seguinte formação: Guilherme Pezão: Felipe Torres, Igor Morais e John; Igor Formiga, Adriel, Daniel Penha e Luan; Antony Colman e Gabriel Silva.

A partida começou com o Red Bull Bragantino com mais posse de bola e ofensividade. Foram 25 minutos sem um chute do Timão ao gol do adversário, porém, aos 26 minutos, em uma saída da zaga do RB, Antony conseguiu roubar a bola na grande área, driblou o goleiro e marcou o tento inaugural da partida.Aos 28 minutos a equipe de Bragança assustou com um chute de fora da área, mas Pezão conseguiu fazer uma importante defesa. O gol alvinegro deixou o Timão com mais imposição de jogo e o Bragantino mais recuado, foram mais ações ofensivas da equipe da casa, mas sem muitas chances claras de gol.

A etapa final começou com uma alteração na equipe de Edson Leivinha, entrou no jogo o volante Emerson, no lugar do Argentino Colmán. O Corinthians permaneceu mais ofensivo no segundo tempo e aos 20 minutos, o adversário ficou com um jogador a menos por conta da expulsão de Marcos Vinícius, que deu uma entrada forte em cima de Daniel Penha.

Foram três oportunidades perdidas pelo Corinthians em um período de 15 minutos de jogo. Pensando em mudar a postura da equipe, o técnico Leivinha fez mais uma alteração: tirou Gabriel Silva para a entrada do atacante Gil.