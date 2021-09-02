Corinthians vence o Ibrachina no Paulista sub-20 e se mantém líder

Crédito: Marco Galvão/Ag. Corinthians

O Corinthians entrou em campo na tarde desta quinta-feira pelo Campeonato Paulista sub-20 e venceu o Ibrachina, fora de casa, por 2 a 1. A vitória com gols de Anderson e Arthur manteve o Alvinegro na liderança do torneio estadual. TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Mesmo como visitante, o Timão começou melhor e construiu algumas jogadas de perigo, enquanto o adversário tinha dificuldade para fazer o mesmo, mas quando chegou, teve uma resposta em seguida, quando Arthur sofreu pênalti, que Anderson bateu e converteu para colocar os corintianos à frente no placar.

Dali em diante, as duas equipes tiveram oportunidades de mexer no marcador ainda no primeiro tempo, mas não tiveram sucesso. Na volta do intervalo, o Ibrachina melhor e chegou a levar perigo em algumas bolas, enquanto o Corinthians tentava evitar a reação com lances de linha de fundo.

Em um deles, o lateral-esquerdo Léo Santos puxou o contra-ataque e levou a bola até o fundo, onde encontrou um bom cruzamento para Arthur completar para o gol e, finalmente, ampliar a vantagem alvinegra no placar.

A busca pelo terceiro, porém, não teve sucesso e o Ibrachina acabou chegando ao gol de honra na reta final da partida, quando a equipe mandante trocou passes, finalizou e a bola sobrou na área para Breno descontar. E se não fosse o goleiro Kauê, do Timão, o adversário teria chegado ao empate no fim.