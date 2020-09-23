Corinthians vence o Grêmio na estreia do Brasileirão sub-20

Na tarde desta quarta-feira, a equipe sub-20 do Corinthians voltou a entrar em campo, desta vez pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. Na Fazendinha, o time do Parque São Jorge enfrentou o Grêmio e venceu pelo placar de 2 a 0, com gols de Matheus Araújo e Felipe. (Veja os gols acima)Sob comando do treinador Carlos Leiria, já que Dyego Coelho está atuando como interino no time principal, o Corinthians começou a partida com: Guilherme Pezão; Belezi, Ronald e Leo Paraiso; Du Queiroz, Daniel Marcos, Matheus Araújo, Vitinho, Adson e Lucas Pires; Cauê.

No banco ficaram: os goleiros Yago e Eduardo Capellari, Richard Caimmy, Julio, Luiz Mandaca, Reifit, Antony, Riquelme, Felipe, Keven, Kelvin e Alemão.

A partida começou bem disputada para os dois lados, as equipes se estudaram e acabaram tendo poucas chances de gol nos primeiros 15 minutos de jogo. Aos 17, após ataque do Grêmio, Ronald armou o contra-ataque para o meia Adson, o atacante foi parado pelo zagueiro tricolor, a bola sobrou para o volante Du Queiroz que arriscou de fora da área e finalizou por cima do gol.Com 23 minutos de jogo, o Grêmio tentou chegar à meta alvinegra em uma cobrança de escanteio, porém o goleiro Guilherme Pezão faz uma linda defesa à queima roupa, salvando os corintianos e mantendo o placar em 0 a 0.

O embate seguiu muito disputado durante o primeiro tempo, com chances para ambos os lados, porém foi o Timão quem saiu na frente, após lateral cobrado por Lucas Pires, Adson tocou para Vitinho, que cruzou na medida para Matheus Araújo finalizar no canto direito do goleiro. 1 a 0 Corinthians

Já na etapa final, a equipe gaúcha começou pisando mais na área alvinegra. Aos 3 minutos, o atacante gremista recebe lançamento na área, obrigando o goleiro Guilherme Pezão a fazer duas importantes defesas, a segunda, defendendo com o pé e jogando para escanteio. Dez minutos depois, após cobrança de falta, Pezão fez mais um milagre cara a cara com o adversário.

Com 17 minutos, o Corinthians pressionou e quase ampliou. Lucas Pires bateu o escanteio, Leo Paraíso desviou para o segundo pau, Cauê tentou de bicicleta, mas a bola resvalou na zaga do Grêmio e sobrou para Belezi finalizar para fora.

As substituições aconteceram aos 33 minutos de jogo, saíram Cauê, Adson e Matheus Araujo para as entradas de Felipe, Riquelme e Antony.