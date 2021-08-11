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Corinthians vence a Ferroviária na estreia do Paulistão Feminino

Fora de casa, Timão domina o jogo e vence por 3 a 0 na estreia do estadual. Os gols alvinegros foram marcados por Gabi Zanotti, Jheniffer e Diany....
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2021 às 13:26

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 13:26

Crédito: Célio Messias/Ag. Corinthians
O Corinthians estreou com vitória no Campeonato Paulista Feminino na noite da última terça-feira. Fora de casa, o Timão venceu a Ferroviária por 3 a 0, com gols de Gabi Zanotti, Jheniffer e Diany. Foi o primeiro jogo do Timão após 44 dias de pausa por conta dos Jogos Olímpicos de Tóquio.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão Feminino-2021 clicando aqui
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GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
Após um começo de jogo estudado entre as equipes, o Timão passou a criar mais oportunidades, principalmente em jogadas criadas pela direita, com a atacante Gabi Portilho. Depois, as donas da casa até buscaram pressionar, mas pararam na atuação brilhante da goleira Kemelli.
Assim, aos 16 minutos, Gabi Portilho novamente conseguiu escapar em velocidade pela direita do ataque, invadiu a área e rolou para Gabi Zanotti completar para o gol, abrindo o marcador em Araraquara.Depois, aos 27, foi a vez de Jheniffer partir nas costas da zaga após grande passe por elevação de Cacau. A camisa 9 invadiu a área, saiu na cara da goleira e, com muita calma, bateu firme para fazer o segundo.
No segundo tempo, mesmo com a vantagem, o Corinthians seguiu pressionando e marcou o terceiro pouco depois dos 15 minutos. Aos 17, Yasmim cobrou escanteio com extrema precisão, na cabeça de Diany, que testou para fechar o placar.
Agora, o Timão volta suas atenções para o confronto diante do Avaí-Kindermann, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo acontecerá neste domingo, às 20h, com transmissão da Band TV.

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