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Corinthians treina posse de bola em preparação para encarar o Goiás

A exemplo do que aconteceu no treino da última quinta-feira, o técnico Vagner Mancini promoveu atividade de cruzamentos e finalizações. Cantillo segue tratamento na coxa...
LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2020 às 13:23

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 13:23

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na manhã desta sexta-feira, o Corinthians realizou mais um treino preparatório para o duelo diante do Goiás, que acontece na próxima segunda, às 20h, na Neo Química Arena, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enfoque do dia foi posse de bola, mas também trabalhou cruzamentos e finalizações.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Oito anos do título Mundial do Corinthians: saiba onde estão os jogadores
Após o aquecimento, realizado no Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli), o elenco foi ao Campo 2 (José Ferreira Neto). O técnico Vagner Mancini promoveu um treino de posse de bola em campo reduzido em que, após um número determinado de passes trocados, a bola era invertida para o outro lado do campo, onde os atacantes dominavam e precisavam marcar contra os goleiros.
Por fim, os atletas voltaram a treinar cruzamentos e finalizações, como já havia acontecido na última quinta-feira. Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. Sendo assim, as informações dos treinamentos são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
Roni e Raul Gustavo, que atuaram pela equipe sub-23 na última quinta-feira, realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Cantillo segue o tratamento da lesão no músculo adutor da coxa direita. Ele deve voltar a ficar à disposição apenas no fim do mês e perderá as duas últimas partidas do Timão neste ano: contra o Goiás e contra o Botafogo. Quem retorna é Jô, que cumpriu suspensão no clássico com o São Paulo, e briga por uma vaga no ataque.
O Timão fará o penúltimo treinamento antes de encarar o Goiás na manhã deste sábado, também no CT Joaquim Grava. Serão, ao todo, seis dias de preparação para o duelo. Atualmente, o Alvinegro ocupa a 10ª posição na tabela do Brasileirão com 33 pontos, oito atrás da zona de Libertadores.

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