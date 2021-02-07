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futebol

Corinthians treina finalizações e Mancini promove treino tático para o elenco

No treino do Timão, os jogadores realizaram uma movimentação de dois contra um com o objetivo de marcar em golzinhos. Além disso, Mancini comandou um trabalho tático...
LanceNet

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Publicado em 

07 fev 2021 às 12:21

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 12:21

Crédito: Foco do treino foi nas finalizações (Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Na manhã de domingo (7), o Corinthians seguiu sua preparação para encarar o Athletico-PR, quarta-feira (10), às 21h30, na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e realizou treinamentos no CT Dr. Joaquim Grava.
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Os atletas iniciaram o dia na academia com o acompanhamento da equipe de preparação física. Depois, no Campo 1, os jogadores realizaram o aquecimento e uma movimentação de dois contra um com o objetivo de marcar em golzinhos.
TIMÃO NA LIBERTA? VEJA A TABELA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃOPouco depois, no Campo 2, o técnico Vagner Mancini promoveu um trabalho de cruzamentos e finalizações. Por fim, no Campo 3, o treinador comandou um trabalho tático posicional com o elenco.
Nesta segunda (08), novamente pela manhã, o Alvinegro segue a preparação para o duelo diante da equipe paranaense. O Corinthians é o 8º colocado no Brasileirão com 48 pontos, cinco atrás do Grêmio. O Furacão embalou no segundo turno, conquistando oito vitórias em 15 jogos, e ocupa o 11º lugar, com 46 pontos.

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