Corinthians treina finalizações e faz 'minijogo' em quarto trabalho da semana

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o quarto dia de treino nesta semana, dando sequência à preparação para o restante da temporada. A expectativa fica pela retomada do Campeonato Paulista na próxima semana. Clube e comissão técnica estão de sobreaviso.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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No Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli), a equipe de preparação física comandou o aquecimento com os atletas. Na sequência, no Campo 2 (José Ferreira Neto), o técnico Vagner Mancini promoveu um trabalho de finalizações.

O treinador corintiano preparou também um treinamento técnico em campo reduzido. Ele separou o elenco em três times para minijogos. Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. Assim, as informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

Enquanto dirigentes, FPP e Ministério Público tentam nos bastidores chegar a um acordo sobre a volta do Campeonato Paulista, a comissão técnica vive a expectativa de voltar a jogar na próxima semana, mais especificamente na segunda-feira, contra a Ferroviária, em Araraquara. Nada está definido, porém a preparação já tem foco nesse possível confronto pela fase de grupos.