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futebol

Corinthians treina finalizações de olho no clássico contra o São Paulo

Na atividade da manhã desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, o técnico Vagner Mancini também organizou um trabalho coletivo e de bolas paradas com o elenco...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2020 às 13:19

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 13:19

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na manhã desta terça-feira, o Corinthians deu sequência na preparação para mais um Majestoso. O Timão recebe o São Paulo no próximo domingo, às 18h15, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
O preparador físico Flávio de Oliveira realizou o aquecimento dos atletas no Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli). Depois, no Campo 2 (José Ferreira Neto), Vagner Mancini fez um treino de cruzamentos e finalizações. O treinador alvinegro também organizou um trabalho coletivo e de bolas paradas.
Ainda nesta tarde, o elenco corintiano segue no CT para um trabalho de força e completará o treinamento em dois períodos. Nesta quarta-feira, o Timão faz mais um treinamento preparatório para o clássico diante do São Paulo. Atualmente, o Alvinegro ocupa a 11ª posição na tabela com 30 pontos.

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