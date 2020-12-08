Corinthians treina finalizações de olho no clássico contra o São Paulo

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã desta terça-feira, o Corinthians deu sequência na preparação para mais um Majestoso. O Timão recebe o São Paulo no próximo domingo, às 18h15, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

O preparador físico Flávio de Oliveira realizou o aquecimento dos atletas no Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli). Depois, no Campo 2 (José Ferreira Neto), Vagner Mancini fez um treino de cruzamentos e finalizações. O treinador alvinegro também organizou um trabalho coletivo e de bolas paradas.