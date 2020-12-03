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futebol

Corinthians treina em praia de Fortaleza antes de voltar a São Paulo

Atletas que não atuaram por mais de 45 minutos no empate em 0 a 0 diante do Fortaleza realizaram um trabalho recreativo na Praia de Mucuripe. Elenco retorna nesta tarde...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2020 às 12:48

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 12:48

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na manhã desta quinta-feira, após o empate em 0 a 0 com o Fortaleza, o Corinthians realizou um treinamento diferente do habitual para os atletas. Os jogadores que não atuaram por mais de 45 minutos na partida da última quarta-feira, trabalharam na Praia de Mucuripe, em Fortaleza (CE).TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
A movimentação foi comandada pelo preparador físico da equipe, Flávio de Oliveira, que preparou diversos exercícios de velocidade, saltos e controle de bola na areia. Na parte final, os atletas jogaram futevôlei e entraram no mar.
Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no empate diante da equipe cearense fizeram um trabalho regenerativo no hotel com a equipe de fisioterapia e não participaram das atividades recreativas na areia.
Para a partida do dia 13 de dezembro, contra o São Paulo, pela 25ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena, o Corinthians não poderá contar com Jô, que foi expulso na última quarta-feira e cumprirá suspensão automática. Por outro lado, terá a volta de Bruno Méndez, livre de punição do STJD e a expectativa do retorno de Jemerson, após quarentena provocada pela Covid-19.
A delegação corintiana retorna a São Paulo ainda na tarde desta quinta-feira e já nesta sexta o time treinará no CT Joaquim Grava e terá nove dias de treinamento (com possibilidade de alguma folga, ainda não divulgada) até o próximo compromisso que, como citado acima, será diante do rival.

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