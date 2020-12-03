Corinthians treina em praia de Fortaleza antes de voltar a São Paulo

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã desta quinta-feira, após o empate em 0 a 0 com o Fortaleza, o Corinthians realizou um treinamento diferente do habitual para os atletas. Os jogadores que não atuaram por mais de 45 minutos na partida da última quarta-feira, trabalharam na Praia de Mucuripe, em Fortaleza (CE).TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

A movimentação foi comandada pelo preparador físico da equipe, Flávio de Oliveira, que preparou diversos exercícios de velocidade, saltos e controle de bola na areia. Na parte final, os atletas jogaram futevôlei e entraram no mar.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no empate diante da equipe cearense fizeram um trabalho regenerativo no hotel com a equipe de fisioterapia e não participaram das atividades recreativas na areia.

Para a partida do dia 13 de dezembro, contra o São Paulo, pela 25ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena, o Corinthians não poderá contar com Jô, que foi expulso na última quarta-feira e cumprirá suspensão automática. Por outro lado, terá a volta de Bruno Méndez, livre de punição do STJD e a expectativa do retorno de Jemerson, após quarentena provocada pela Covid-19.