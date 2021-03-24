Corinthians treina em cidade fluminense e se hospeda na capital carioca

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O elenco do Corinthians se reapresentou na manhã desta quarta-feira (24), no CT João Havelange, em Pinheirais, cidade do Rio de Janeiro. Nesta terça-feira (23), o Timão venceu o Mirassol por 1 a 0, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, outro município fluminense, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Desde o dia 15 de março, o Estado de São Paulo vive a fase emergencial de contenção ao avanço do novo coronavírus, proibindo, inicialmente até o dia 30, atividades esportivas. Com isso, a solução da Federação Paulista de Futebol foi levar alguns jogos do seu Estadual para outras Unidades da Federação.

Assim como a FPF, a Confederação Brasileira de Futebol também agendou os jogos dos times paulistas como mandante em outros Estados. Desta forma, o time do Parque São Jorge, que já está no Rio de Janeiro, jogará nesta sexta-feira (26), às 21h30, contra o Retrô (PE), na cidade de Saquarema.

Portanto, além de treinar em Centros de Treinamentos localizados no Rio, o elenco corintiano ficará hospedado na capital carioca até o duelo pela competição nacional.

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Atividade

Os titulares contra o Mirassol não foram a campo e fizeram apenas um trabalho regenerativo, enquanto reservas e não relacionados no duelo diante o Leão fizeram três trabalhos diferentes.

Inicialmente, a atividade foi física técnica com transições. Posteriormente, o técnico Vagner Mancini e o auxiliar Anderson Batatais promoveram um treino para ajustes e aprimoramentos das linhas ofensivas, defensivas, centrais e finalizações. Por fim, também houve um treinamento técnico.

O elenco corintiano ainda tem esta quinta-feira (25) para se preparar para o duelo contra o Retrô (PE), mas o local onde o treinamento ocorrerá ainda não foi divulgado oficialmente pelo clube corintiano.