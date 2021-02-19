Corinthians treina em campo reduzido e trabalha finalizações de olho no Vasco

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians deu sequência em sua preparação para o duelo diante do Vasco da Gama, que acontecerá no próximo domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Gabriel segue como dúvida para a partida.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Após o aquecimento, o técnico Vagner Mancini separou o elenco em seis times. Em três campos reduzidos com pequenos gols, essas equipes se enfrentaram. Os atletas que foram titulares no último jogo do Timão realizaram apenas essa parte inicial do treinamento e, em seguida, foram para a parte interna do CT para um complemento físico, pensando na maratona de jogos neste mês.

Depois, Mancini organizou uma movimentação de cruzamentos e finalizações com os demais jogadores. Após uma troca de passes, o objetivo era chegar à linha de fundo e cruzar para a disputa dos atacantes com os zagueiros.Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. As informações são fornecidas pelas assessoria do clube.

Quem não aparece nas fotos divulgadas pelo Timão é o volante Gabriel, que sofreu uma pequena lesão no músculo posterior da coxa esquerda durante o clássico contra o Santos e iniciou tratamento na última quinta-feira. Ele será reavaliado diariamente, mas é dúvida para pegar o Vasco. Enquanto isso, Fagner retorna ao time titular após cumprir suspensão pelo terceiro amarelo.