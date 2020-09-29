Corinthians treina bola parada e fecha preparação; veja possível time

O Corinthians realizou na tarde desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, o último treinamento antes de enfrentar o Atlético-GO, nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, em duelo atrasado da primeira rodada do Brasileirão.

No treino, Coelho realizou os ajustes finais na equipe para a partida, com um trabalho tático e de bolas paradas ofensivas e defensivas. Em entrevista coletiva, o treinador admitiu que o meia Cazares será relacionado. Porém, sua utilização ainda não está confirmada. O Corinthians tem desfalques e retornos para o jogo. O lateral-direito Fagner está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e é desfalque. Michel Macedo será titular. Já o meia Araos volta de suspensão e está à disposição. Um provável time tem: Cássio, Michel Macedo, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Xavier, Roni, Mateus Vital, Otero e Luan (Cazares); Jô.