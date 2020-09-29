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Corinthians treina bola parada e fecha preparação; veja possível time

Timão fez trabalho tático e de bolas paradas antes do duelo adiado da primeira rodada do Brasileirão, nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena. Cazares será relacionado
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Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 18:30

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 18:30
Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
O Corinthians realizou na tarde desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, o último treinamento antes de enfrentar o Atlético-GO, nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, em duelo atrasado da primeira rodada do Brasileirão.
No treino, Coelho realizou os ajustes finais na equipe para a partida, com um trabalho tático e de bolas paradas ofensivas e defensivas. Em entrevista coletiva, o treinador admitiu que o meia Cazares será relacionado. Porém, sua utilização ainda não está confirmada. O Corinthians tem desfalques e retornos para o jogo. O lateral-direito Fagner está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e é desfalque. Michel Macedo será titular. Já o meia Araos volta de suspensão e está à disposição. Um provável time tem: Cássio, Michel Macedo, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Xavier, Roni, Mateus Vital, Otero e Luan (Cazares); Jô.
O Alvinegro está na 15ª colocação com doze pontos conquistados, um a mais que o Red Bull Bragantino, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.

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