Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians treina bola parada antes de enfrentar o Juventude pela última rodada

Duelo pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro será em Caxias do Sul ...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 dez 2021 às 13:03

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 13:03

O elenco do Corinthians realizou seu último treino antes de viajar para Caxias do Sul, onde enfrentará o Juventude nesta quinta-feira, às 21h30, no estádio Alfredo Jaconi, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão ocupa o quarto lugar na tabela de classificação, com 57 pontos.Os atletas fizeram um trabalho coletivo comandado pelo técnico Sylvinho e, em seguida, o treinador promoveu uma atividade de bolas paradas ofensivas e defensivas de olho na partida. O atacante Róger Guedes está suspenso e desfalcará a equipe. Além dele, o meio-campista Ruan Oliveira, que se recupera de uma revisão cirúrgica no joelho esquerdo, também está fora.Confira a lista completa dos relacionados:
Goleiros: Cássio, Guilherme e Matheus DonelliLaterais: Fábio Santos, Fagner, João Pedro e Lucas PitonZagueiros: Gil, João Victor e Raul GustavoMeio-campistas: Adson, Du Queiroz, Gabriel, Gabriel Pereira, Giuliano, Gustavo Mantuan, Luan, Renato Augusto, Roni, Vitinho, Willian e XavierAtacantes: Gustavo Silva e Jô
Foto: Felipe Szpak/Agência Corinthians

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados