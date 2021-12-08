Corinthians treina bola parada antes de enfrentar o Juventude pela última rodada

O elenco do Corinthians realizou seu último treino antes de viajar para Caxias do Sul, onde enfrentará o Juventude nesta quinta-feira, às 21h30, no estádio Alfredo Jaconi, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão ocupa o quarto lugar na tabela de classificação, com 57 pontos.Os atletas fizeram um trabalho coletivo comandado pelo técnico Sylvinho e, em seguida, o treinador promoveu uma atividade de bolas paradas ofensivas e defensivas de olho na partida. O atacante Róger Guedes está suspenso e desfalcará a equipe. Além dele, o meio-campista Ruan Oliveira, que se recupera de uma revisão cirúrgica no joelho esquerdo, também está fora.Confira a lista completa dos relacionados:
Goleiros: Cássio, Guilherme e Matheus DonelliLaterais: Fábio Santos, Fagner, João Pedro e Lucas PitonZagueiros: Gil, João Victor e Raul GustavoMeio-campistas: Adson, Du Queiroz, Gabriel, Gabriel Pereira, Giuliano, Gustavo Mantuan, Luan, Renato Augusto, Roni, Vitinho, Willian e XavierAtacantes: Gustavo Silva e Jô