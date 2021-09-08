Corinthians termina seu pior primeiro turno de Brasileirão na Neo Química Arena

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians conquistou um empate em 1 a 1 com o Juventude, na Neo Química Arena, na noite da última terça-feira, e fechou uma campanha bem ruim em casa no primeiro turno do Brasileirão. Tanto é que os números indicam o pior retrospecto alvinegro em uma primeira metade do campeonato desde 2014, quando o estádio de Itaquera passou a ser utilizado pelo clube.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Depois de empatar com a equipe gaúcha com gol de Róger Guedes, o Timão terminou o primeiro turno como mandante com apenas duas vitórias, três empates e quatro derrotas, resultando em nove pontos somados em nove partidas em casa, que significam 33,33% de aproveitamento. Além disso, são somente dez gols marcados e 12 sofridos, ou seja, saldo negativo de dois.

Trata-se do pior desempenho corintiano na Neo Química em um primeiro turno de Brasileirão. Anteriormente, esse status estava nas mãos da edição de 2020, quando o time teve três vitórias, quatro empates e duas derrotas, ou seja, 13 pontos somados em nove jogos, o que traz um aproveitamento de 48,15%. Foram 12 gols marcados e 14 sofridos, também com saldo negativo de dois.A melhor campanha de primeiro turno na Neo Química Arena aconteceu na edição de 2015, quando o Corinthians acabou saindo campeão; Foram sete vitórias e apenas uma derrota, ou seja, 21 pontos em oito jogos, aproveitamento de 87,5%. Vale destacar que não foram nove partidas, porque uma foi disputada na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara.

Para se ter uma ideia, o Corinthians disputou 72 partidas de primeiro turno de Brasileirão na Neo Química Arena e teve apenas nove derrotas, sendo que quatro delas foram na edição de 2021, somando as outras edições eram apenas cinco derrotas, o que mostra o desempenho ruim que o Timão entregou durante essa primeira metade de campeonato como mandante.

Confira o aproveitamento em cada primeiro turno do Corinthians em Itaquera: