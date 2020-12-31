Corinthians terá reunião para negociar renovações contratuais de Cazares e Otero

Crédito: Montagem/Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Titulares e peças fundamentais do Corinthians, Otero e Cazares podem firmar vínculos mais longos com o Alvinegro. Conforme noticiou a Gazeta Esportiva, Duílio Monteiro Alves, novo presidente do Corinthians, irá se reunir no começo de janeiro com André Cury, empresário de ambos jogadores, para negociar as renovações contratuais dos meias.

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Inicialmente, a intenção dos atletas é permanecer no Timão por mais cinco anos, até julho de 2026. O camisa 10 chegou em setembro e tem vínculo até junho de 2021. Já o venezuelano está emprestado ao clube até a mesma data.

VEJA A TABELA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃOAinda, caso outro clube apresente uma proposta melhor, o Corinthians vai poder igualar a oferta, pois o Alvinegro possuí a prioridade diante do mercado, além da preferência pessoal dos atletas.