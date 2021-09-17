Corinthians terá representante com Síndrome de Down no Campeonato Brasileiro de Triathlon

Crédito: Arquivo Pessoal

O Corinthians terá um representante no Campeonato Brasileiro de Trihatlon na modalidade direcionada a portadores de deficiências intelectuais. Lucas Vasconcelos, de 21 anos, será o representante corintiano nesta categoria que é inédita no esporte em questão.

>> Baixe o novo app de resultados do L!:>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos- Vou chegar na competição e dar o meu melhor. Quero incentivar muitos atletas a virem comigo. Vamos em busca de um grande feito - disse o atleta ao site oficial do Timão.

Além de competir na primeira competição de Triathlon direcionada a portadores de deficiência intelectual, Lucas Vasconcelos também se destaca pela responsabilidade ambiental, já que transforma a emissão de dióxido de carbono (CO2) nos treinos, competições e viagens em recursos para projetos socioambientais na Amazônia, a fim de manter a floresta e auxiliar as comunidades locais.