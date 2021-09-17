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Corinthians terá representante com Síndrome de Down no Campeonato Brasileiro de Triathlon

Lucas Vasconcelos disputará categoria inédita na competição nacional: 'Quero incentivar muitos atletas a virem comigo'...

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 11:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 set 2021 às 11:31
Crédito: Arquivo Pessoal
O Corinthians terá um representante no Campeonato Brasileiro de Trihatlon na modalidade direcionada a portadores de deficiências intelectuais. Lucas Vasconcelos, de 21 anos, será o representante corintiano nesta categoria que é inédita no esporte em questão.
>> Baixe o novo app de resultados do L!:>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos- Vou chegar na competição e dar o meu melhor. Quero incentivar muitos atletas a virem comigo. Vamos em busca de um grande feito - disse o atleta ao site oficial do Timão.
Além de competir na primeira competição de Triathlon direcionada a portadores de deficiência intelectual, Lucas Vasconcelos também se destaca pela responsabilidade ambiental, já que transforma a emissão de dióxido de carbono (CO2) nos treinos, competições e viagens em recursos para projetos socioambientais na Amazônia, a fim de manter a floresta e auxiliar as comunidades locais.
Luquinhas, como também é chamado, é o primeiro triatleta do síndrome de down reconhecido pela confederação brasileira do esporte. Paulistano, o esportista também faz parte da federação paulista de Triathlon.

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