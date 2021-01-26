Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians terá os desfalques de Otero e Léo Natel para pegar o Bahia

Suspensos pelo terceiro amarelo, meia e atacante estão fora da viagem para Salvador, onde o Timão disputará jogo atrasado da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2021 às 22:40

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 22:40

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Além da derrota por 2 a 0 para o Red Bull Bragantino e do tropeço na briga por vaga na Libertadores, o Corinthians terá dois desfalques confirmados para enfrentar o Bahia, na próxima quinta-feira: Léo Natel e Otero, que levaram o terceiro amarelo e estão fora do jogo atrasado da 30ª rodada do Brasileirão.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Saiba as 20 transações mais lucrativas da história do futebol
Otero, que esteve ausente das últimas partidas por conta da Covid-19, voltará a desfalcar o Timão, pois estava pendurado. O venezuelano iniciou o duelo desta segunda-feira no banco de reservas, já que Vagner Mancini optou por manter Mateus Vital na formação do ataque, mas levou o amarelo na segunda etapa.
Léo Natel, também iniciou como reserva e foi acionado no intervalo para substituir Gustavo Mosquito. Como também estava pendurado e foi advertido na segunda etapa, desfalcará o Alvinegro nesta quinta-feira. Duas opções de ataque a menos para Mancini ajustar o setor pensando no Bahia.
Eles se juntam a Jemerson, que sofreu estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e Lucas Piton, que passou por cirurgia na hérnia inguinal. Os quatro estão fora da viagem para Salvador. Além de Ruan Oliveira, Danilo Avelar e Gustavo Mantuan, que se recuperam de cirurgia no joelho.
O Corinthians enfrenta o Bahia, nesta quinta-feira, às 19h, na Fonte Nova, em partida atrasada da 30ª rodada do Brasileirão-2020. Atualmente, o Timão está na 10ª posição na tabela, com 45 pontos, a seis do sexto colocado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados