Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians terá mistão contra a Ferroviária; confira provável escalação

Elenco fez apenas uma atividade entre vitória contra o Guarani e duelo contra a Locomotiva. Titulares contra o Bugre fizeram apenas trabalho regnerativo...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 21:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2021 às 21:24
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians vai encarar a Ferroviária nesta terça-feira (13), às 20h, no estádio Adhemar de Barros, pela nona rodada do Campeonato Paulista, com uma equipe alterativa.
O técnico Vagner Mancini irá poupar a maior parte dos titulares que venceram o Guarani, neste domingo (11), em jogo adiantado da 11ª rodada do Estadual. Nesta segunda-feira (12), os jogadores que começaram a partida contra o Bugre fizeram apenas um trabalho regenerativo na parte interna do CT Joaquim Grava.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosOs demais atletas, que brigam por um espaço no duelo contra a Locomotiva, em Araraquara, foram submetidos a três tipo de trabalhos diferentes nesta tarde, com uma atividade técnica, em espaço reduzido de passes, posse de bola e marcação pressão, um segundo momento com treino tático e terceiro de bolas paradas defensivas e ofensivas, já com a escalação inicial sendo esboçada pela comissão técnica.
Todos os jogadores testaram negativos nos exames de Covid-19 realizados ainda nesta segunda-feira (12), mas serão avaliados novamente nesta terça-feira (13), antes da partida.
O zagueiro Léo Santos foi inscrito para a disputa do Paulistão, na lista A.
O provável Corinthians para enfrentar a Ferroviária é Cássio; João Victor (Bruno Méndez), Jemerson, Raul Gustavo (João Victor ou Léo Santos) e Lucas Piton; Xavier e Camacho; Otero, Luan e Léo Natel; Jô.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro
Pleno do TJES
Quanto vai receber o juiz do ES condenado à aposentadoria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados