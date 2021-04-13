Corinthians terá mistão contra a Ferroviária; confira provável escalação

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians vai encarar a Ferroviária nesta terça-feira (13), às 20h, no estádio Adhemar de Barros, pela nona rodada do Campeonato Paulista, com uma equipe alterativa.

O técnico Vagner Mancini irá poupar a maior parte dos titulares que venceram o Guarani, neste domingo (11), em jogo adiantado da 11ª rodada do Estadual. Nesta segunda-feira (12), os jogadores que começaram a partida contra o Bugre fizeram apenas um trabalho regenerativo na parte interna do CT Joaquim Grava.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosOs demais atletas, que brigam por um espaço no duelo contra a Locomotiva, em Araraquara, foram submetidos a três tipo de trabalhos diferentes nesta tarde, com uma atividade técnica, em espaço reduzido de passes, posse de bola e marcação pressão, um segundo momento com treino tático e terceiro de bolas paradas defensivas e ofensivas, já com a escalação inicial sendo esboçada pela comissão técnica.

Todos os jogadores testaram negativos nos exames de Covid-19 realizados ainda nesta segunda-feira (12), mas serão avaliados novamente nesta terça-feira (13), antes da partida.

O zagueiro Léo Santos foi inscrito para a disputa do Paulistão, na lista A.