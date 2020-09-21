Corinthians tenta emendar boa sequência para diminuir pressão

Crédito: Rodrigo Coca/Corinthians

O Corinthians vem enfrentando problemas em 2020 que envolvem questões financeiras e dificuldades dentro de campo no Brasileirão. Eles acabam refletindo nos resultados e irritando sua torcida. No entanto, as nuvens podem estar se dissipando e uma vitória contra o Sport, nesta quarta-feira, na Ilha do Retiro, seria significativa para que a pressão diminuísse bem no Timão. Com salários do elenco atrasados, a diretoria busca soluções para resolver as pendências. A venda de Carlos Augusto ao Monza, por exemplo, deve ajudar. O lateral-esquerdo foi vendido por R$ 25,7 milhões, sendo 40% dos direitos econômicos de dele repassados ao time italiano. Essa não foi a única negociação que ajudará no pagamento das dívidas. Outro jogador que foi vendido foi Pedrinho, agora no Benfica, de Portugal. Pela venda, o Corinthians receberá R$ 117 milhões.

O time também não anda bem no Campeonato brasileiro deste ano. A Infogol aponta que o Corinthians ocupa a 13ª posição em dez jogos, tendo como resultados três vitórias, quatro derrotas e três empates. Um aproveitamento muito abaixo do esperado. Demitido após início ruim do time na competição, Tiago Nunes usou o Instagram para se posicionar após a saída:

- Expectativa e realidade são duas linhas paralelas que lutamos diariamente para aproximá-las no dia a dia de um treinador de futebol. Quando isso não acontece, sabemos que o fim será decretado.

Seu desânimo já era notado há algumas semanas. O presidente Andrés Sanchez já tinha admitido que estava sofrendo pressão para retirar o treinador, mas reconheceu que Nunes não era o único culpado da campanha. Dyego Coelho, técnico do sub-20, assumiu interinamente o cargo na equipe até que seja escolhido um novo nome.

Os torcedores também não estão nada satisfeitos. A Gaviões da Fiel divulgou uma nota de protesto contra o time. No texto, a torcida organizada diz que a paciência com o elenco acabou. E esse não foi o único protesto contra o time. Depois do resultado desfavorável contra o Palmeiras, cerca de 200 corintianos perto da NeoQuímica Arena. Os torcedores, entre gritos, protestavam contra vários nomes do elenco.