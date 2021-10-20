Corinthians tem três convocados para disputar a Revelations Cup sub-20 com a Seleção

Crédito: Marco Galvão/Ag. Corinthians

O Corinthians terá três representantes na disputa da Revelations Cup sub-20 2021 (Copa das Revelações). O técnico da Seleção Brasileira sub-18 Dudu Patetuci, convocou, na última terça-feira, Keven (meia), Lucas Belezi (zagueiro) e Robert Renan (zagueiro), que pertencem ao grupo do Sub-20 do Timão, para a disputa do torneio que acontece no México entre os dias 9 e 17 de novembro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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No dia 10 de novembro, o Brasil inicia sua caminhada na competição e enfrentará os EUA às 19h (horário de Brasília). Na segunda rodada, no dia 13 de novembro, a equipe de Dudu Patetuci encara os donos da casa às 21h.

Para encerrar sua participação no torneio, o Brasil encara a Colômbia no dia 16 de novembro às 19h. Todos os jogos serão realizados no Estádio Miguel Alemán Valdes, do Celaya Fútbol Club, no estado de Guanajuato.