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Corinthians tem três convocados para disputar a Revelations Cup sub-20 com a Seleção

Keven, Lucas Belezi e Robert Renan serão os representantes do Timão na Seleção Brasileira...
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Publicado em 

20 out 2021 às 15:51

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 15:51

Crédito: Marco Galvão/Ag. Corinthians
O Corinthians terá três representantes na disputa da Revelations Cup sub-20 2021 (Copa das Revelações). O técnico da Seleção Brasileira sub-18 Dudu Patetuci, convocou, na última terça-feira, Keven (meia), Lucas Belezi (zagueiro) e Robert Renan (zagueiro), que pertencem ao grupo do Sub-20 do Timão, para a disputa do torneio que acontece no México entre os dias 9 e 17 de novembro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja até quando vai o contrato de cada jogador do Corinthians
No dia 10 de novembro, o Brasil inicia sua caminhada na competição e enfrentará os EUA às 19h (horário de Brasília). Na segunda rodada, no dia 13 de novembro, a equipe de Dudu Patetuci encara os donos da casa às 21h.
Para encerrar sua participação no torneio, o Brasil encara a Colômbia no dia 16 de novembro às 19h. Todos os jogos serão realizados no Estádio Miguel Alemán Valdes, do Celaya Fútbol Club, no estado de Guanajuato.
Esta não será a primeira vez em que os Filhos do Terrão vestem a amarelinha. Keven, Lucas Belezi e Robert Renan estiveram no período de avaliações sob comando de Dudu Patetuci, no início deste mês, na Granja Comary.

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