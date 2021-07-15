Corinthians tem treino técnico em preparação para encarar Atlético-MG

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o penúltimo treinamento de olho no duelo diante do Atlético-MG, que acontecerá no próximo sábado, às 19h, na Neo Química Arena, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sylvinho já prepara o time que entrará em campo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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No Campo 1, o elenco realizou o aquecimento comandado pela equipe de preparação física. Em seguida, no Campo 2, o técnico Sylvinho promoveu um trabalho técnico de movimentação de linhas e posicionamento da equipe. Por fim, o treinador corinthiano fez uma atividade de bolas paradas defensivas.

O meio-campista Gustavo Mantuan, ainda em transição com a preparação física, participou das primeiras atividades do treinamento. O mesmo ocorre com o atacante Léo Natel e com o meia Ruan Oliveira, que tem feito alguns trabalhos com o grupo e outros de forma separada com a preparação física.

Um provável Corinthians para enfrentar o Galo é: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Vitinho; Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Jô.