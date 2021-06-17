Corinthians tem sua pior sequência na Arena; aproveitamento é de apenas 50% na temporada

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O torcedor do Corinthians, há algum tempo, tem sofrido com o que vê o time fazer, mas ainda assim, nos piores momentos, via na Neo Química Arena um lugar para colocar medo nos adversários e impor resultados, por vezes, na marra. No entanto, nem isso tem acontecido. Com a derrota para o Bragantino na última quarta-feira, o Timão atingiu sua pior sequência no estádio e soma apenas metade dos pontos que disputa nesta temporada em Itaquera.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Desde a inauguração da Arena, em 2014, o Alvinegro jamais havia sofrido três derrotas consecutivas jogando nela. A série negativa contra Atlético-GO (duas vezes) e Red Bull Bragantino, é a pior da equipe nessa história de sete anos. Anteriormente, o máximo atingido foi perder duas vezes seguidas.

E essas derrotas não são exceções, pelo contrário, fazem parte da má fase do clube como um todo. O desempenho do Corinthians em sua Arena, nesta temporada, é muito ruim em comparação com o histórico. Até aqui são 14 partidas, com seis vitórias, três empates e cinco derrotas, o que resulta em um aproveitamento de somente 50% dos pontos disputados em Itaquera.

Em outras palavras, o Timão disputou 42 pontos em seu estádio desde o fim de fevereiro e conquistou 21, o que demonstra a falta de força do time atuando em seus domínios, algo que antes era inimaginável. Na entrevista coletiva após a partida contra o Bragantino, Sylvinho falou desse tema e da necessidade de buscar soluções para buscar os pontos na Arena, mesmo sem torcedores.

- Primeiro a gente esta tentando retomar os nossos resultados na Arena, é sempre difícil, estamos vivendo um momento complicado, alguns times sofrem menos, outros times sofrem mais, e parte do trabalho também é recuperar pontos importantes, e a gente tem que ter no nosso campo, é um ótimo campo, óbvio que falta nosso torcedor, nós entendemos assim, mas é o momento, e a gente tem que passar por cima dessas situações e encontrar outras soluções - declarou o treinador alvinegro.

Para efeito de comparação, até este momento da temporada o Corinthians tem seu pior aproveitamento na Neo Química Arena em relação aos outros anos. A pior temporada registrada é a de 2020 (que invadiu o ano de 2021), com apenas 56,32% dos pontos disputados. Foram 29 jogos, 13 vitórias, dez empates e seis derrotas, apenas uma a menos do que na jornada atual.

O Corinthians volta a jogar em casa na próxima quinta-feira, contra o Sport, pela sexta rodada do Brasileirão-2021. Antes disso, porém, ele vai até Salvador para enfrentar o Bahia, neste domingo, às 16h, pela quinta rodada do campeonato nacional. Atualmente, o Timão é o 12º colocado na tabela.