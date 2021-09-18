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Corinthians tem retornos e desfalques para encarar o América-MG; confira

Desfalques no último jogo do Timão, Gil, Renato Augusto, Luan e Jô retornam ao clube neste fim de semana. Ruan Oliveira e Adson estão fora...

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 17:45

LanceNet

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Publicado em 

18 set 2021 às 17:45
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Sem contar com o meia Willian, que reestreia pelo Corinthians neste domingo (19), às 18h15, contra o América-MG, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Timão tem quatro retornos para o duelo deste fim de semana: Gil, Renato Augusto, Luan e Jô.
>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO zagueiro Gil retorna ao time após cumprir suspensão no empate em 1 a 1 contra o Atlético-GO. Contra o Dragão, o defensor desfalcou o Time do Povo pela primeira vez no Brasileirão.
Renato Augusto, recém-chegado ao Corinthians, sentiu dores no adutor da coxa direita antes do duelo contra os goianos e foi preservado. O meia fez tratamento durante a semana e se recuperou.
Luan também teve um problema no adutor, mas da coxa esquerda, antes do duelo contra o Atlético-GO, e ficou de fora.
Já o atacante Jô foi dispensado por conta de questões particulares, já que na semana passada passou pelo falecimento do seu sogro.
Por outro lado, o Timão tem o desfalque de Roni, que, contra o Dragão, sofreu um entorse ligamentar no joelho esquerdo e ficará pelo menos cinco semanas afastado.
O meia-atacante Adson, que faz tratamento para se recuperar de um trauma na perna esquerda, sofrido após uma dividida com o zagueiro Thiago Heleno, no último dia 22 de agosto, no triunfo corintiano por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, em Curitiba, seguirá fora.
Junta-se ao Departamento Médico o meia Ruan Oliveira, por conta de uma revisão cirúrgica no joelho esquerdo.
O lateral-direito Fagner, que chegou a ser dúvida, por conta de uma contratura no pescoço, sofrida no último fim de semana, que o tirou do segundo tempo contra o Atlético-GO, está recuperado e foi relacionado.
Na sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos, e busca se aproximar ainda mais na zoa dos quatro primeiros colocados, que garantirão uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2022.

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