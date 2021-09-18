Corinthians tem retornos e desfalques para encarar o América-MG; confira

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Sem contar com o meia Willian, que reestreia pelo Corinthians neste domingo (19), às 18h15, contra o América-MG, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Timão tem quatro retornos para o duelo deste fim de semana: Gil, Renato Augusto, Luan e Jô.

>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO zagueiro Gil retorna ao time após cumprir suspensão no empate em 1 a 1 contra o Atlético-GO. Contra o Dragão, o defensor desfalcou o Time do Povo pela primeira vez no Brasileirão.

Renato Augusto, recém-chegado ao Corinthians, sentiu dores no adutor da coxa direita antes do duelo contra os goianos e foi preservado. O meia fez tratamento durante a semana e se recuperou.

Luan também teve um problema no adutor, mas da coxa esquerda, antes do duelo contra o Atlético-GO, e ficou de fora.

Já o atacante Jô foi dispensado por conta de questões particulares, já que na semana passada passou pelo falecimento do seu sogro.

Por outro lado, o Timão tem o desfalque de Roni, que, contra o Dragão, sofreu um entorse ligamentar no joelho esquerdo e ficará pelo menos cinco semanas afastado.

O meia-atacante Adson, que faz tratamento para se recuperar de um trauma na perna esquerda, sofrido após uma dividida com o zagueiro Thiago Heleno, no último dia 22 de agosto, no triunfo corintiano por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, em Curitiba, seguirá fora.

Junta-se ao Departamento Médico o meia Ruan Oliveira, por conta de uma revisão cirúrgica no joelho esquerdo.

O lateral-direito Fagner, que chegou a ser dúvida, por conta de uma contratura no pescoço, sofrida no último fim de semana, que o tirou do segundo tempo contra o Atlético-GO, está recuperado e foi relacionado.