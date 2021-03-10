Corinthians tem retorno de primeiro jogador atingido por surto de Covid

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Menos um. O Corinthians viu nesta quarta-feira (10) o retorno do seu primeiro jogador acometido por um surto de Covid-19 nas últimas semanas, o meia Vitinho, que foi o primeiro infectado, antes mesmo da última terça-feira (2), quando os primeiros oito casos foram registrados, na véspera do empate em 2 a 2 contra o Palmeiras, na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosO jogador respeitou o tempo de isolamento e participou da atividade comandada pelo técnico Vagner Mancini nesta manhã, em preparação para a quarta partida do Timão no Estadual, neste domingo (14), às 16h, contra o São Caetano, no estádio Anacleto Campanella, no ABC Paulista.

O meia, prata da casa, foi integrado ao elenco principal corintiano já nesta temporada, mas foi diagnosticado com o coronavírus. Aos 21 anos, ele estava no time sub-23 do Timão e foi inscrito na lista B do clube para a disputa do Paulistão.