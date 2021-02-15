Corinthians tem reforços de Gabriel e Mateus Vital para clássico contra o Santos

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O clássico entre Santos e Corinthians, nesta quarta-feira (17), às 20h, em jogo atrasado pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, tem status de decisão, já que as duas equipes brigam pela última vaga na pré-Libertadores de 2021. E para esse clássico, o Timão terá o retorno do volante Gabriel e do meia Mateus Vital.

> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosImportantes nos últimos jogos da equipe de Parque São Jorge pela competição nacional, a dupla cumpriu suspensão na derrota corintiana por 2 a 1 sobre o Flamengo, no último domingo (14), pela 36ª partida da competição nacional.

Contra o Fla, Xavier foi o substituto de Gabriel, enquanto a ausência de Vital gerou mais uma oportunidade de sequência para o chileno Ángelo Araos, autor da assistência do único tento corintiano, sendo a segunda do jogador nos últimos jogos.