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Corinthians tem horário de partida com Fortaleza alterado e CBF detalha tabela do Brasileirão até a 34ª rodada

Jogo com time cearense, em 6 de novembro, na Neo Química Arena, passou das 21h para as 17h; programação dos duelos contra Atlético-MG, Cuiabá, Flamengo e Santos é confirmada...

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 16:51

LanceNet

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Publicado em 

26 out 2021 às 16:51
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, no final da noite da última segunda-feira, o desmembramento da tabela de mais quatro rodadas do Campeonato Brasileiro, entre a 31ª e a 34ª, e também acabou revelando uma alteração do horário do jogo que o Corinthians fará contra o Fortaleza, no dia 6 de novembro, na Neo Química Arena. A partida, inicialmente marcada para ocorrer às 21h, foi antecipada para as 17h, pela 30ª jornada da competição.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja até quando vai o contrato de cada jogador do Corinthians
A entidade informou que a mudança ocorreu para atender a um pedido do canal Premiere, que fez a solicitação para poder promover ajustes em sua grade de programação no dia do duelo, para o qual também estão agendados outros dois confrontos do Brasileirão: o clássico Internacional x Grêmio, às 19h, no estádio do Beira-Rio, e Fluminense x Sport, às 21h, no Maracanã.
Com o novo desmembramento da tabela divulgado pela CBF, o Timão também soube que terá pela frente o líder Atlético-MG no dia 10 de novembro, às 19h, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 31ª rodada do Brasileirão.Já na jornada seguinte da competição, o Alvinegro enfrentará o Cuiabá, no dia 13, às 21h, na Neo Química Arena, onde pela primeira vez o rival do Mato Grosso encara os corintianos em seu estádio. E já no dia 17, a equipe dirigida por Sylvinho pegará o Flamengo no Maracanã, às 21h30, pela 33ª rodada.
Por fim nesta sequência de partidas com tabela confirmada pela CBF, o Corinthians voltará a atuar em casa no dia 21 de novembro no clássico diante dos Santos, às 16h. Após este embate com o tradicional rival, o time fará seus últimos quatro jogos neste Brasileirão, com datas, horários e locais a serem oficializados, contra Ceará, em Fortaleza; Athletico-PR e Grêmio, em dois compromissos seguidos na Neo Química Arena; e Juventude, em Caxias do Sul.
Na sétima posição do Brasileirão, com 41 pontos, o Corinthians voltará a campo pela competição apenas na próxima segunda-feira, quando enfrentará a lanterna Chapecoense, às 21h30, em casa, no fechamento da 29ª rodada.

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