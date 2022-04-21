Corinthians tem dois treinos ao mesmo tempo em lugares diferentes; entenda

O elenco do Corinthians está dividido desde a última terça-feira (19), quando parte dos atletas foram para a Londrina, no Paraná, para a partida contra a Portuguesa-RJ, pela Copa do Brasil, e outro ficou em São Paulo, sendo preservado, visando as duas próximas partidas do Timão, contra Palmeiras e Boca Juniors-ARG, pelo Brasileirão e Libertadores, respectivamente.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros do Corinthians> TABELA - Confira todos os jogos da Copa do Brasil Nesta quinta-feira (21) pela manhã, os jogadores que não iniciaram jogando o empate em 1 a 1 contra a Lusa Carioca, pelo jogo de ida da terceira fase do torneio mata-mata, fizeram um trabalho de posse de bola com movimentos ofensivos e um treino em campo reduzido no Centro de Treinamento do Londrina Esporte Clube, enquanto os titulares ficaram no hotel realizando um trabalho regenerativo no hotel.