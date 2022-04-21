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Corinthians tem dois treinos ao mesmo tempo em lugares diferentes; entenda

Reservas contra a Portuguesa-RJ treinaram no CT do Londrina, enquanto titulares fizeram regenerativo em hotel. Não relacionados seguiram trabalho em SP...
LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2022 às 12:40

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 12:40

O elenco do Corinthians está dividido desde a última terça-feira (19), quando parte dos atletas foram para a Londrina, no Paraná, para a partida contra a Portuguesa-RJ, pela Copa do Brasil, e outro ficou em São Paulo, sendo preservado, visando as duas próximas partidas do Timão, contra Palmeiras e Boca Juniors-ARG, pelo Brasileirão e Libertadores, respectivamente.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros do Corinthians> TABELA - Confira todos os jogos da Copa do Brasil Nesta quinta-feira (21) pela manhã, os jogadores que não iniciaram jogando o empate em 1 a 1 contra a Lusa Carioca, pelo jogo de ida da terceira fase do torneio mata-mata, fizeram um trabalho de posse de bola com movimentos ofensivos e um treino em campo reduzido no Centro de Treinamento do Londrina Esporte Clube, enquanto os titulares ficaram no hotel realizando um trabalho regenerativo no hotel.
No mesmo período, os jogadores que não foram relacionados para o duelo pela Copa do Brasil treinaram normalmente no CT Joaquim Grava, visando os dois próximos compromissos do Timão.
Entre esses jogadores estão jogadores que são presença constante entre os titulares como João Victor, Lucas Piton, Maycon, Paulinho, Renato Augusto, Willian e Róger Guedes, além de peças que tem alternado as suas participações na escalação inicial, como Raul Gustavo e Júnior Moraes.
De acordo com a programação definida pelo clube, o Corinthians terá somente um treino com o elenco em conjunto antes do Dérbi, deste sábado (23), às 19h, na Arena Barueri. O trabalho de apronto acontecerá nesta sexta-feira (22), na parte da tarde, no Centro de Treinamento corintiano, em São Paulo.
Crédito: PartedoelencocorintianotreinonoCTdoLondrinaEC,noParaná(Foto:JosianeRibeiro/Ag.Corinthians

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