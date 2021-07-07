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futebol

Corinthians tem dois convocados para a Seleção Brasileira sub-15

O volante Beto e o atacante Pedrinho vão integrar o grupo comandado por Dudu Patetuci durante um período de preparação de olho no Sul-Americano da categoria...

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 16:52

LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2021 às 16:52
Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians
Em um ano em que o principal "reforço" da equipe principal é a utilização dos jovens da base, o Corinthians parece seguir vendo mais garotos que irão render frutos no futuro. Na última terça-feira, dois meninos foram convocados para a Seleção da Brasileira sub-15: o volante Beto e o atacante Pedrinho.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o clube nesta temporada
Nesta quarta-feira, o Departamento de Formação de Atletas do Timão confirmou a convocação da dupla. Os Filhos do Terrão vão integrar o grupo comandado por Dudu Patetuci durante um período de preparação de olho no Sul-Americano da categoria. O foco do treinador é encontrar o entrosamento ideal para que a Seleção chegue preparada no torneio.
Os atletas do Alvinegro se apresentam na Granja Comary, no dia 13, próxima terça-feira, e permanecem à serviço da seleção até o dia 22 de julho. O Corinthians já soma 11 convocações para as seleções de base na temporada.
Recentemente, o Corinthians tem feito uma reformulação no departamento de base. Somente no último mês, em junho, foram contratados os seguintes profissionais: Carlos Brazil, como gerente, Eduardo Hungaro, como coordenador técnico e Próspero Paoli como coordenador metodológico.

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