Corinthians tem dois convocados para a Seleção Brasileira sub-15

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

Em um ano em que o principal "reforço" da equipe principal é a utilização dos jovens da base, o Corinthians parece seguir vendo mais garotos que irão render frutos no futuro. Na última terça-feira, dois meninos foram convocados para a Seleção da Brasileira sub-15: o volante Beto e o atacante Pedrinho.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Nesta quarta-feira, o Departamento de Formação de Atletas do Timão confirmou a convocação da dupla. Os Filhos do Terrão vão integrar o grupo comandado por Dudu Patetuci durante um período de preparação de olho no Sul-Americano da categoria. O foco do treinador é encontrar o entrosamento ideal para que a Seleção chegue preparada no torneio.

Os atletas do Alvinegro se apresentam na Granja Comary, no dia 13, próxima terça-feira, e permanecem à serviço da seleção até o dia 22 de julho. O Corinthians já soma 11 convocações para as seleções de base na temporada.