Corinthians tem 'dia D' para acertar venda de Gabriel Pereira e não deve manter percentual

O Corinthians deve selar a venda do meia-atacante Gabriel Pereira ao Grupo City nesta sexta-feira (11). Depois de alguns entraves durante a negociação, que desde o princípio era vista como encaminhada nos arredores do clube alvinegro, o Timão não deve manter um percentual para lucrar com uma possível venda futura do atleta. A equipe do Parque São Jorge receberá 5,5 milhões de dólares (R$ 27,9 milhões na cotação atual). Inicialmente foi oferecido 4 milhões de dólares (R$ XX), mas após negociação a diretoria corintiana conseguiu que os representantes do New York City, dos Estados Unidos, clube da fraquia que GP atuará, aumentassem a proposta.

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A quantia inicial, inclusive, foi a mesma apresentada pelo Dínamo de Kiev, da Ucrânia, há algumas semanas, mas que foi recusada pelo jogador, por conta da então sinalização de conflito armado no leste europeu, que foi confirmado no último dia 24 de fevereiro com a invasão russa no país ucraniano.

A venda de Gabriel Pereira também deve ser efetivada dentro do contrato atual, que não prevê porcentagem dos direitos econômicos para o jogador. Em outubro do ano passado, GP renovou o seu vínculo com o Timão, que se encerra no fim deste mês, até dezembro de 2024, mas o novo acordo nunca foi registrado na CBF.

Com isso, o Corinthians mantém 70% dos direitos do jogador, que será repassado ao Grupo City. Caso o contrato novo já tivesse protocolado, o Timão teria 65% dos direitos, enquanto os outro 5% seria do atleta. Nas duas situações, o Guarani, de Campinas, tem 30% dos direitos de Gabriel Pereira.

Da parte corintiana, existia a expectativa de manutenção de parte dos direitos de GP para que o clube pudesse lucrar com uma possível venda futura do jogador, mas isso não deve acontecer.

Situações burocráticas envolvendo o estafe de Gabriel também devem ser resolvidas ainda nesta sexta-feira (11) para não atrapalhar o andamento do negócio.