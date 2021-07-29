Corinthians tem desfalques no treino desta quinta; entenda as situações

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians segue com sua preparação para enfrentar o Flamengo, no próximo domingo, às 16h, na Neo Química Arena. Nesta quinta-feira, o técnico Sylvinho recebeu a notícia de duas preocupações para o duelo: Raul Gustavo e Lucas Piton, que tiveram incômodos físicos e treinaram separados do grupo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021

A dupla se juntou ao meio-campista Gabriel Pereira, que estava com dores no músculo posterior da coxa direita e fez parte do treinamento no gramado com as orientações do fisioterapeuta Lucas Freitas. Ele foi outro que não trabalhou com o elenco durante esta manhã. Ele já não foi relacionado contra o Cuiabá.

Segundo informou a assessoria de imprensa do clube, o zagueiro Raul Gustavo e o lateral-esquerdo Lucas Piton fizeram um trabalho interno no CT por conta de incômodos, respectivamente, no joelho direito e na lombar. Dessa forma, ambos passam a ser dúvida para enfrentar o Flamengo, neste domingo.Apesar de não serem titulares do Timão neste momento, Piton e Raul são, atualmente os únicos reservas para as suas respectivas funções. Na zaga Léo Santos é um nome, mas ainda vem se readaptando após longo tempo parado. Na lateral, numa ausência também de Fábio Santos, seria preciso improvisar.

O clube não relatou a gravidade do problema e ainda haverá mais dois treinos antes da partida de domingo, tempo que pode ajudar na recuperação desses incômodos e deixar a dupla pronta para ser relacionada por Sylvinho.