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futebol

Corinthians tem desfalques no treino desta quinta; entenda as situações

Raul Gustavo e Lucas Piton se juntaram a Gabriel Pereira e fizeram trabalhos separados do grupo. Ambos passam a ser dúvidas para enfrentar o Flamengo no próximo domingo...

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 15:48

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2021 às 15:48
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians segue com sua preparação para enfrentar o Flamengo, no próximo domingo, às 16h, na Neo Química Arena. Nesta quinta-feira, o técnico Sylvinho recebeu a notícia de duas preocupações para o duelo: Raul Gustavo e Lucas Piton, que tiveram incômodos físicos e treinaram separados do grupo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021
A dupla se juntou ao meio-campista Gabriel Pereira, que estava com dores no músculo posterior da coxa direita e fez parte do treinamento no gramado com as orientações do fisioterapeuta Lucas Freitas. Ele foi outro que não trabalhou com o elenco durante esta manhã. Ele já não foi relacionado contra o Cuiabá.
Segundo informou a assessoria de imprensa do clube, o zagueiro Raul Gustavo e o lateral-esquerdo Lucas Piton fizeram um trabalho interno no CT por conta de incômodos, respectivamente, no joelho direito e na lombar. Dessa forma, ambos passam a ser dúvida para enfrentar o Flamengo, neste domingo.Apesar de não serem titulares do Timão neste momento, Piton e Raul são, atualmente os únicos reservas para as suas respectivas funções. Na zaga Léo Santos é um nome, mas ainda vem se readaptando após longo tempo parado. Na lateral, numa ausência também de Fábio Santos, seria preciso improvisar.
O clube não relatou a gravidade do problema e ainda haverá mais dois treinos antes da partida de domingo, tempo que pode ajudar na recuperação desses incômodos e deixar a dupla pronta para ser relacionada por Sylvinho.
A partida contra o Flamengo é válida pela 14ª rodada do Brasileirão-2021. Atualmente, o Corinthians é o 10º colocado na tabela com 17 pontos.

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