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Corinthians tem alto índice de empates em clássicos na temporada; confira todos os confrontos

Adversário nesta quarta-feira (17), o Santos ainda não venceu o Timão neste ano esportivo...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 12:35

LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2021 às 12:35
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Nesta quarta-feira (17), às 19h, o Corinthians visita o Santos, na Vila Belmiro, em jogo atrasado da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, sendo este o último clássico do Timão na temporada.
Em 2020/21, o time de Parque São Jorge apontou uma equilíbrio contra rivais estaduais. Foram 10 jogos, com três vitórias, três derrotas e quatro empates. Por sua vez, o Corinthians não perdeu para o Peixe no atual calendário. Pelo Paulistão, no dia 2 de fevereiro, o Timão venceu o Alvinegro Praiano por 2 a 0, na Neo Química Arena, pela quarta rodada da competição, com gols de Everaldo e Janderson. Já no primeiro turno do Brasileirão, pela 14ª rodada, novamente no estádio corintiano, o confronto terminou empatado em 1 a 1, no dia 7 de outubro, com Danilo Avelar anotando o tento corintiano.
Em 2021, o Corinthians disputou apenas um clássico, no dia 18 de janeiro, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 28ª partida do Campeonato Brasileiro, e foi derrotado por 4 a 0. TImão e Palestra, inclusive, decidiram a última edição do Paulista, com o Alviverde vencendo nos pênaltis após dois empates, 0 a 0 em Itaquera e 1 a 1 na arena palmeirense.
E foi após uma derrota em um clássico, novamente contra o Palmeiras, que o ex-técnico corintiano, Tiago Nunes, foi demitido. Contratado para o lugar de Nunes no dia 12 de outubro, Vagner Mancini comandou o Timão em dois clássicos, vencendo o São Paulo por 1 a 0, na Neo Química Arena, na 25ª rodada do Brasileirão, e perdendo por 4 a 0 para o Alviverde, no Allianz Parque, na 28ª rodada.
> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogos
Confira abaixo todos os clássicos que o Corinthians disputou na temporada
1. 02/02/2020 - Corinthians 2 x 0 Santos - Neo Química Arena - quarta rodada do Campeonato Paulista
2. 15/02/2020 - São Paulo 0 x 0 Corinthians - Morumbi - sexta rodada do Campeonato Paulista
3. 22/07/2020 - Corinthians 1 x 0 Palmeiras - Neo Química Arena - 11ª rodada do Campeonato Paulista
4. 05/08/2020 - Corinthians 0 x 0 Palmeiras - Neo Química Arena - Final do Campeonato Paulista (jogo de ida)
5. 08/08/2020 - Palmeiras 1 (4) x (3) 1 Corinthians - Allianz Parque - Final do Campeonato Paulista (jogo de volta)
6. 30/08/2020 - São Paulo 2 x 1 Corinthians - Morumbi - Sexta rodada do Campeonato Brasileiro
7. 10/09/2020 - Corinthians 0 x 2 Palmeiras - Neo Química Arena - Nona rodada do Campeonato Brasileiro
8. 07/10/2020 - Corinthians 1 x 1 Santos - Neo Química Arena - 14ª rodada do Campeonato Brasileiro
9. 13/12/2020 - Corinthians 1 x 0 São Paulo - Neo Química Arena - 25ª rodada do Campeonato Brasileiro
10. 18/01/2020 - Palmeiras 4 x 0 Corinthians - Allianz Parque - 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

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