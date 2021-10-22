Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians supera o São Caetano e segue líder no Paulistão sub-20

Gol da vitória do Timão foi marcado por Luis Mandaca. Agora são dois jogos e duas vitórias para a equipe alvinegra no estadual da categoria, no qual lidera o Grupo 14...

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 20:22

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians
O sub-20 do Corinthians entrou em campo na tarde desta sexta-feira, diante do São Caetano, em casa, para mais um compromisso pelo Paulistão da categoria. O Timãozinho levou a melhor pelo placar de 1 a 0, com gol marcado por Luis Mandaca, e se manteve na liderança do Grupo 14 da competição estadual.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja até quando vai o contrato de cada jogador do Corinthians
Ao longo da primeira etapa, o Alvinegro teve boas oportunidades de abrir o marcador. O que aconteceu aos 23 minutos, quando Reginaldo cruzou certeiro para Mandaca cabecear no fundo da rede: Corinthians 1 a 0 na Fazendinha.
O Corinthians ainda teve bela oportunidade aos 37, quando novamente Reginaldo cruzou para Keven chegar finalizando com muito perigo. Na sequência, foi a vez de Giovane acionar Keven, que chutou para fora.
Na segunda etapa, o duelo ficou truncado, com poucas chances claras de gol. O Timãozinho se manteve com a bola nos pés, buscando ampliar a vantagem, mas o jogo terminou com vitória pelo placar simples, garantindo três pontos.
O Corinthians volta a entrar em campo no próxima quinta-feira, também pelo Paulistão da categoria. No Estádio Zezinho Magalhães, o Timão enfrenta o XV de Jaú, às 15h (horário de Brasília). Com seis pontos, o Alvinegro segue como líder do Grupo 14, já pela segunda fase da competição estadual sub-20.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dicas de lugares para fazer piquenique no Espírito Santo
Jogadores comemoram gol de Paquetá em Flamengo x Independiente Medellín
Flamengo goleia Independiente Medellín por 4 a 1 na Copa Libertadores
Raniele, jogador do Corinthians
Corinthians derrota Santa Fe e segue 100% na Copa Libertadores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados