Corinthians supera a Portuguesa e segue invicto no Paulistão Sub-20

Crédito: Marco Galvão/Ag. Corinthians

O Corinthians venceu a Portuguesa por 2 a 0, na tarde desta quinta-feira, pela sexta rodada do Paulistão sub-20. Os jovens do Timão levaram a melhor jogando na Fazendinha, com gols marcados por Arthur Sousa e Ryan. Com o resultado positivo, a equipe comandada por Diogo Siston mantém a campanha invicta na competição estadual com três vitórias e dois empates.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década

No primeiro tempo o duelo foi truncado, com as equipes buscando espaços para abrir o placar. Aos 31 minutos, o Corinthians teve bela oportunidade. Após lançamento de Arthur Sousa, Biro chegou na área buscando a finalização mas a bola acabou saindo pelo canto esquerdo do goleiro adversário.

Na volta para a segunda etapa de jogo, o Timão buscou aumentar a pressão para cima da Portuguesa logo no primeiro minuto. Foi quando Arthur Sousa cabeceou com muito perigo após cruzamento de Leo Santos.

Aos 5 minutos, Anderson acionou Arthur Sousa que chegou batendo para o gol na saída do camisa 1 adversário: Corinthians 1 a 0. O Timãozinho ampliou o placar aos 14 minutos quando, em nova assistência de Anderson, o meia Ryan apareceu para balançar a rede: Corinthians 2 a 0.