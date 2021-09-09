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Corinthians supera a Portuguesa e segue invicto no Paulistão Sub-20

Atuando na Fazendinha, o Timão venceu a Lusa por 2 a 0 com gols de Arthur Sousa e Ryan...
LanceNet

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Publicado em 

09 set 2021 às 18:35

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 18:35

Crédito: Marco Galvão/Ag. Corinthians
O Corinthians venceu a Portuguesa por 2 a 0, na tarde desta quinta-feira, pela sexta rodada do Paulistão sub-20. Os jovens do Timão levaram a melhor jogando na Fazendinha, com gols marcados por Arthur Sousa e Ryan. Com o resultado positivo, a equipe comandada por Diogo Siston mantém a campanha invicta na competição estadual com três vitórias e dois empates.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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No primeiro tempo o duelo foi truncado, com as equipes buscando espaços para abrir o placar. Aos 31 minutos, o Corinthians teve bela oportunidade. Após lançamento de Arthur Sousa, Biro chegou na área buscando a finalização mas a bola acabou saindo pelo canto esquerdo do goleiro adversário.
Na volta para a segunda etapa de jogo, o Timão buscou aumentar a pressão para cima da Portuguesa logo no primeiro minuto. Foi quando Arthur Sousa cabeceou com muito perigo após cruzamento de Leo Santos.
Aos 5 minutos, Anderson acionou Arthur Sousa que chegou batendo para o gol na saída do camisa 1 adversário: Corinthians 1 a 0. O Timãozinho ampliou o placar aos 14 minutos quando, em nova assistência de Anderson, o meia Ryan apareceu para balançar a rede: Corinthians 2 a 0.
O Corinthians volta a entrar em campo neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro sub-20, contra a equipe do Sport, na Ilha do Retiro, às 16h (horário de Brasília). Após esse compromisso, o Timãozinho encara o Nacional-SP pelo Paulistão sub-20, na próxima quinta-feira, às 15h, fora de casa.

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