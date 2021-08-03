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Corinthians soma vitórias apenas contra times na parte inferior da tabela do Brasileirão; confira

Com quatro triunfos em 14 partidas pela competição nacional, Timão só bateu equipes que estão da 15ª colocação para baixo...

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 ago 2021 às 11:00
Crédito: AssCom Dourado
O Corinthians venceu apenas quatro vezes neste Campeonato Brasileiro e todas contra equipes da parte inferior da tabela, sendo que duas estão na zona do rebaixamento.
Em 14 jogos pela competição nacional, o Timão bateu a lanterna Chapecoense; o América-MG, que está na 18ª colocação, integrando o Z-4; o Cuiabá, primeiro time fora da zona do rebaixamento, na 16ª posição; e o Sport, 15º.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO mau desempenho contra equipes da parte superior da tabela é um dos ônus da avaliação do trabalho do técnico Sylvinho, há pouco mais de dois meses no comando corintiano. O treinador, inclusive, tem mais derrotas do que vitórias pelo clube, com seis reveses e quatro triunfos, além de seis empates, em 14 partidas.
Até a 14ª rodada do Brasileirão, o Time do Povo enfrentou cinco das seis equipes que atualmente ocupam a zona de classificação à Libertadores de 2022, perdendo quatro partidas e empatando uma – justamente contra o líder Palmeiras, por 1 a 1, no Allianz Parque, na terceira rodada da competição.
O Corinthians ocupa a 11ª posição do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos, sendo o primeiro time da segunda metade da tabela.
Contudo, o Timão está focado apenas no torneio de pontos corridos desde que foi eliminado da Copa do Brasil, no dia 9 de junho. No primeiro semestre, além da competição nacional mata-mata, o Alvinegro acumulou outras duas eliminações: no Campeonato Paulista (semifinal) e Copa Sul-Americana (fase de grupos).

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