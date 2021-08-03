Corinthians soma vitórias apenas contra times na parte inferior da tabela do Brasileirão; confira

Crédito: AssCom Dourado

O Corinthians venceu apenas quatro vezes neste Campeonato Brasileiro e todas contra equipes da parte inferior da tabela, sendo que duas estão na zona do rebaixamento.

Em 14 jogos pela competição nacional, o Timão bateu a lanterna Chapecoense; o América-MG, que está na 18ª colocação, integrando o Z-4; o Cuiabá, primeiro time fora da zona do rebaixamento, na 16ª posição; e o Sport, 15º.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO mau desempenho contra equipes da parte superior da tabela é um dos ônus da avaliação do trabalho do técnico Sylvinho, há pouco mais de dois meses no comando corintiano. O treinador, inclusive, tem mais derrotas do que vitórias pelo clube, com seis reveses e quatro triunfos, além de seis empates, em 14 partidas.

Até a 14ª rodada do Brasileirão, o Time do Povo enfrentou cinco das seis equipes que atualmente ocupam a zona de classificação à Libertadores de 2022, perdendo quatro partidas e empatando uma – justamente contra o líder Palmeiras, por 1 a 1, no Allianz Parque, na terceira rodada da competição.

O Corinthians ocupa a 11ª posição do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos, sendo o primeiro time da segunda metade da tabela.