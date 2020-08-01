Corinthians sofre bloqueio de R$ 2 milhões por dívida com Jonathas

Crédito: Marco Galvão/Fotoarena/Lancepress!

Na última quinta-feira, o Corinthians sofreu com mais um bloqueio em suas contas por não cumprir acordo judicial. Desta vez, o jogador que ganhou a causa foi o atacante Jonathas, que vestiu a camisa alvinegra em 2018 e marcou apenas um gol. A quantia bloqueada é de pouco mais de R$ 2 milhões em débitos de direitos de imagem, além de multa por acordo não cumprido. A informação foi publicada primeiramente pelo "GloboEsporte.com" e confirmada pelo LANCE!.A ação, que corre na 4ª Vara Cível, é referente a uma dívida contraída quando o atacante deixou o clube antes do término do empréstimo junto ao Hannover, da Alemanha. Naquela ocasião, em janeiro de 2019, ficou acordado entre as partes que Jonathas receberia R$ 1,8 milhão pelos direitos de imagem não pagos. Sendo que a primeira parcela seria de R$ 900 mil, paga em março, e o restante seria dividido em cinco vezes de R$ 180 mil nos meses seguintes.

Acontece que o acordo não foi cumprido pelo Timão, que acabou se reunindo novamente com o estafe de Jonathas para acertar uma nova forma de pagamento, incluindo os juros do período. Desta vez, o saldo devedor corintiano já havia aumentado para R$ 1,915 milhão, dividido em dez parcelas de R$ 191,5 mil entre os meses de março e dezembro deste ano.

O novo acordo outra vez não foi cumprido pelo Corinthians. Até o momento, nenhuma das parcelas acordadas havia sido paga. Sendo assim, o jogador e seus advogados levaram o caso para a Justiça a fim de poder receber o valor, que com multas e juros soma R$ 2.019.998,35. Na última quinta-feira, a juízaMariana Dalla Bernardina determinou o bloqueio das contas corintianas a fim de garantir que o clube pague o que deve ao atacante pelo acordo extrajudicial.