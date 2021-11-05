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Corinthians será primeiro time brasileiro a lançar benefício digital através de um game; entenda

Cem torcedores envolvidos no programa de fan token do Timão poderão ser beneficiados de forma exclusiva, caso acertem o placar do duelo contra o Fortaleza, neste sábado (6)...
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Publicado em 

05 nov 2021 às 13:37

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 13:37

Crédito: José Manoel Idalgo
Apostando no mercado de criptoativos, o Corinthians, em parceria com a Chilz, empresa de serviços financeiros neste tipo de negócio, lançará neste sábado (6) uma campanha inovadora no futebol brasileiro com membros do fan token $SSCP podendo adquirir ativos limitados em um plataforma "in game", onde a conquista de moedas pode ser obtida através de um jogo.No caso, os corintianos parceiros do Timão no fan token poderão apostar no placar do duelo contra o Fortaleza, neste sábado (6), às 17h, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, através da ferramenta de prognóstico (palpite do torcedor).
Os primeiros 100 proprietários que acertarem o resultado serão brindados com um momento marcante do duelo contra o Leão do Pici, assim como aconteceu no Campeonato Italiano, na última semana, quando um fotógrafo captou a comemoração de um gol marcado pelo atacante Ibrahimovic, pelo Milan contra o Roma, e transformada em edição limitada para os proprietário contemplados. A ação, fez a plataforma de criptomoeda rossonera crescer em 25%.
No Brasil, nenhum outro clube havia feito uma ação parecida.
Em parceira com a "Sócios.com" e a fintech blockchain, empresa de transações financeiras, o fan token $SCCP foi lançada no fim de junho e permite com que os torcedores que façam parte do programa participem de algumas decisões cotidianas do Timão.

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