Corinthians será primeiro time brasileiro a lançar benefício digital através de um game; entenda

Crédito: José Manoel Idalgo

Apostando no mercado de criptoativos, o Corinthians, em parceria com a Chilz, empresa de serviços financeiros neste tipo de negócio, lançará neste sábado (6) uma campanha inovadora no futebol brasileiro com membros do fan token $SSCP podendo adquirir ativos limitados em um plataforma "in game", onde a conquista de moedas pode ser obtida através de um jogo.No caso, os corintianos parceiros do Timão no fan token poderão apostar no placar do duelo contra o Fortaleza, neste sábado (6), às 17h, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, através da ferramenta de prognóstico (palpite do torcedor).

Os primeiros 100 proprietários que acertarem o resultado serão brindados com um momento marcante do duelo contra o Leão do Pici, assim como aconteceu no Campeonato Italiano, na última semana, quando um fotógrafo captou a comemoração de um gol marcado pelo atacante Ibrahimovic, pelo Milan contra o Roma, e transformada em edição limitada para os proprietário contemplados. A ação, fez a plataforma de criptomoeda rossonera crescer em 25%.

No Brasil, nenhum outro clube havia feito uma ação parecida.