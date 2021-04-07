Corinthians segue preparação no terceiro dia de treinos na semana

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Ainda sem saber quando voltará a jogar pelo Paulistão-2021, o Corinthians fez, na tarde desta quarta-feira, o terceiro dia de treinamentos da semana e a quarta sessão de trabalho. Foi mais uma oportunidade para o elenco seguir a preparação para o restante da temporada, que terá calendário apertado.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Na atividade, Vagner Mancini comandou um treinamento técnico em espaço reduzido. Na sequência, deu sequência aos trabalhos táticos que já vinha organizando nos últimos dias e também na semana passada.

Como de costume, o treinador fez diversas intervenções para passar instruções antes da conclusão de algumas jogadas. As informações foram fornecidas pela assessoria de imprensa do clube, já que a presença da imprensa não é permitida no CT por conta dos protocolos contra a pandemia de coronavírus.

Mateus Vital, Ruan Oliveira, Danilo Avelar, Gustavo Mantuan e Guilherme Biro seguem sob os cuidados do departamento do clube em recuperação. Já o restante do elenco está à disposição da comissão técnica de Mancini.