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futebol

Corinthians segue preparação no terceiro dia de treinos na semana

Vagner Mancini comandou trabalho técnico e tático durante atividade desta quarta-feira. Timão aguarda definição para uma nova data para a retomada do Campeonato Paulista...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 19:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2021 às 19:20
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Ainda sem saber quando voltará a jogar pelo Paulistão-2021, o Corinthians fez, na tarde desta quarta-feira, o terceiro dia de treinamentos da semana e a quarta sessão de trabalho. Foi mais uma oportunidade para o elenco seguir a preparação para o restante da temporada, que terá calendário apertado.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Saiba quais jogadores do Corinthians que mais participaram de gols em 2021
Na atividade, Vagner Mancini comandou um treinamento técnico em espaço reduzido. Na sequência, deu sequência aos trabalhos táticos que já vinha organizando nos últimos dias e também na semana passada.
Como de costume, o treinador fez diversas intervenções para passar instruções antes da conclusão de algumas jogadas. As informações foram fornecidas pela assessoria de imprensa do clube, já que a presença da imprensa não é permitida no CT por conta dos protocolos contra a pandemia de coronavírus.
Mateus Vital, Ruan Oliveira, Danilo Avelar, Gustavo Mantuan e Guilherme Biro seguem sob os cuidados do departamento do clube em recuperação. Já o restante do elenco está à disposição da comissão técnica de Mancini.
O Corinthians permanece no aguardo para uma nova data para jogar pelo Campeonato Paulista. A próxima atividade no CT Joaquim Grava acontece nesta quinta-feira, pela manhã. Dirigentes, Federação Paulista de Futebol e autoridades do estado de São Paulo debatem o retorno do estadual. A previsão mais otimista dá conta de uma retomada a partir da próxima segunda-feira.

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